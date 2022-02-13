Україна скликає зустріч ОБСЄ через загрози на кордоні

Україна скликає зустріч з Росією та усіма країнами-учасницями ОБСЄ. Про це повідомив у неділю, 13 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму", - написав він у Twitter.

За його словами, якщо "Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць".

Підписантами Віденського документа є держави-учасниці Організації безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ), до якої входять 57 країн із Європи, Центральної Азії та Північної Америки.

Віденський документ передбачає, зокрема, щорічний обмін військовою інформацією про сили, розташовані на територіях країн-учасників та повідомлення військового характеру для зменшення ризику.

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Київ вимагає від Москви дані про військові маневри

Напередодні Україна звернулася до РФ із запитом надати пояснення про військову активність біля кордонів та у Криму.

Глава українського МЗС наголосив, що Київ розраховує отримати інформацію про точні райони проведення військової діяльності РФ, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань.

"Також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь", - додав він.

Війська на кордонах України

З жовтня минулого року Росія почала переміщувати свої війська до кордону з Україною та анексованого Криму, обґрунтувавши цей крок "військовими навчаннями". За даними розвідок, нині там перебуває понад 100 тисяч військовослужбовців. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується розпочати війну проти України. Кремль заперечує плани такої операції та звинувачує Захід в озброєнні Києва та проведенні маневрів біля російських кордонів.

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Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) не принесла бажаних результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українських кордонів.