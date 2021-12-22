ОБСЄ почала діалог щодо безпеки через конфлікт навколо України

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) ініціювала профільні консультації на тлі ескалації напруги на російсько-українському кордоні. Такої загрози масштабної війни у Європі не спостерігалося вже кілька десятиріч, заявив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау, у вівторок, 8 лютого під час засідання високого рівня ОБСЄ, повідомляє "Укрінформ".

"Ми починаємо відновлювати довіру, прозорість та співробітництво", - додав він після засідання у Відні.

Польща у 2022 році головує в ОБСЄ під керівництвом глави МЗС. Рау має намір цього тижня відвідати Україну, а 15 лютого вирушить до Москви.

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Київ підтримує діалог щодо безпеки в межах ОБСЄ

Своєю чергою постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк подякував за ініціативу та заявив про підтримку Києвом консультацій.

"Ми вдячні голові ОБСЄ, міністру Рау та його команді за відданість вирішенню найбільш нагального безпекового виклику в Європі, спричиненого провокаційними діями Росії. Ми щиро віримо, що ОБСЄ є найкращим місцем для змістовних дискусій щодо безпеки в Європі", - заявив Цимбалюк.

Український дипломат наголосив, що оновлений діалог щодо європейської безпеки "не потрібно починати з нуля" і закликав країни-учасниці зосередитися на реалізації, а не на "заміні" зобов'язань ОБСЄ, які формувалися роками.

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Рівне право на безпеку та свободу вибору

Очільник української місії в ОБСЄ також підкреслив, що кожна держава-учасниця має рівне право на безпеку і свободу вибору "або зміну своїх заходів із забезпечення безпеки включно з договорами про союзи".

"Натомість ми спостерігаємо, як Російська Федерація, одна з багатьох держав-учасниць, наполягає, що вона має унікальне право диктувати іншим, як вони повинні забезпечувати безпеку Росії", - зауважив Цимбалюк.

Напередодні, про бажання спільними діями попередити війну у Європі заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом Польщі Анджеєм Дудою у Берліні.