"РФ має 48 годин": Україна вимагає надати дані щодо військових навчань

Україна звернулися до Російської Федерації із запитом надати пояснення про військову активність біля кордонів та у Криму, повідомив у п'ятницю, 11 лютого, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми офіційно застосували механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом ІІІ Віденського документа, та звернулися до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

Кулеба наголосив, що згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати інформацію про точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань. "Також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь", - повідомив він.

За словами міністра, Росія має 48 годин на відповідь, а у разі її відсутності або надання недостатньої чи неналежної інформації, Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз’яснення.

"Ми продовжимо використовувати всі дипломатичні можливості для гарантування безпеки України", - наголосив Кулеба.

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Підписантами Віденського документа є держави-учасниці Організації безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ), до якої входять 57 країн із Європи, Центральної Азії та Північної Америки.

Віденський документ передбачає, зокрема, щорічний обмін військовою інформацією про сили, розташовані на територіях країн-учасників та повідомлення військового характеру для зменшення ризику.

Війська на кордонах України

З жовтня минулого року Росія почала переміщувати свою війська до кордону з Україною та анексованого Криму, обґрунтувавши цей крок "військовими навчаннями". За даними розвідок, нині там перебуває понад 100 тисяч військовослужбовців, Лідери західних країн побоюються, що Москва готується розпочати війну проти України. Кремль заперечує плани такої операції та звинувачує Захід в озброєнні Києва та проведенні маневрів біля російських кордонів.

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Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) не принесла бажаних результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українських кордонів.

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