Резніков: на кордоні з Україною 130 тисяч російських військових

Чисельність військ Російської Федерації на кордоні з Україною становить близько 130 тисяч осіб, заявив міністр оборони України Олексій Резніков у п'ятницю, 28 січня, під час виступу у Верховній Раді.

"На початку грудня ми спостерігали за 41 батальйонною тактичною групою та іншими підрозділами російської армії, які нараховували 94 тисячі осіб, з авіаційною та морською компонентою це було близько 110 тисяч. Зараз ми спостерігаємо за частинами, які нараховують близько 112 тисяч осіб, а з морською та авіаційною компонентою - це близько 130 тисяч осіб", - підрахував Резніков.

За його словами, у квітні минулого року бойовий компонент, який стягувала Росія, становив 126 тисяч осіб. "Отже, кількість тоді і зараз співмірна", - вважає міністр.

"Станом на зараз не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру, які би помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні минулого року перед Великоднем. Єдина відмінність у військовому плані, за якою ми уважно стежимо, це ситуація у Білорусі", - заспокоював депутатів Резніков.

Також порівняно з весною кардинально "відрізняється інтенсивність гібридних заходів, у першу чергу інформаційних, а також вплив цих заходів на макроекономічну ситуацію", зауважив міністр. Очільник оборонного відомства наголосив, що у грудні в РФ почався зимовий військово-навчальний період, і по всій Росії пересуваються війська. "Інформацію про це спеціально поширюють, і це також засіб тиску, при чому не тільки на Україну", - додав Олексій Резніков.

Військова допомога Україні

Водночас, за словами міністра, порівняно з весною, нині Росія стягнула на 300 танків більше. "Але кількість сучасних протитанкових засобів, які є сьогодні у наших військових - це "Стугна", Корсар, Javelin, NLAW, на порядок більша, ніж кількість потенційних мішеней", - наголосив він.

Однак кількість військової допомоги Україні від Заходу міністр не назвав, зазначивши лише, що "вона більш оптимістична, ніж те, що лунало у ЗМІ"

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Навчання сил територіальної оборони під Києвом (архівне фото)

Укомплектування підрозділів тероборони

Також Резніков запевнив, що до кінця лютого підрозділи територіальної оборони по всіх регіонах України будуть укомплектовані на 70 і більше відсотків. При цьому, за його словами, "у прикордонних регіонах підрозділи тероборони вже укомплектовані штатом мирного часу на 70 відсотків, що дає можливість виконувати необхідні завдання".

Також міністр поінформував, що усі необхідні підрозділи - від командування до майже 150 батальйонів - на рівні районів уже створено, а нині відбувається їх укомплектування особовим складом за штатом мирного часу. Крім того, за словами Резнікова, буде створений штат особливого періоду, який сумарно становитиме орієнтовно 130 тисяч бійців.

Загроза нового вторгнення Росії

З жовтня 2021 року Захід та Україна звинувачують Росію у стягуванні військовослужбовців та техніки до українського кордону. Наприкінці року їхню чисельність оцінювали приблизно у понад 100 тисяч військових. Резніков прогнозував, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч солдатів .

Нині РФ продовжує нарощувати військову присутність в Україні і на її кордонах, заявив 27 січня генсекретар НАТО Єнс Столтенберг. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни, Кремль заперечує агресивні плани.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що немає жодних підстав стверджувати про повномасштабний наступ Росії на Україну. Президент Володимир Зеленський запевнив, що українська влада контролює ситуацію і причин для паніки немає.