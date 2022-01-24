 Навчання Білорусі та РФ: контингент армії розмістять на кордоні з Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2022

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Новини

Навчання Білорусі та РФ: контингент армії розмістять на кордоні з Україною

У рамках військових навчань Білорусі та РФ контингент армії планують розгорнути на кордоні з Україною, заявив білоруський правитель Олександр Лукашенко. Він поскаржився на концентрацію військ у сусідніх країнах.

Під час російсько-булоруських навчань Захід у 2021 році

Під час російсько-булоруських навчань "Захід" у 2021 році

Білорусь розгорне контингент армії на кордоні з Україною в рамках спільних військових навчань з Росією, які мають відбутися у лютому 2022 року. Про це заявив білоруський правитель Олександр Лукашенко у понеділок, 24 січня, повідомляється на його сайті. 

Під час ухвалення рішення про охорону державного кордону органами прикордонної служби у 2022 році Лукашенко повідомив, що Білорусь та Росія давно оголосили про плани провести спільні навчання. "Це регулярні заходи для армій обох країн: 2021 року пройшли навчання "Захід", цього року маневри пройдуть у тому числі на південних кордонах Білорусі. Це ще для нас важливо, тому що нам доведеться там розгорнути цілий контингент білоруської армії", - зазначив Лукашенко.

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Лукашенко заявив, що треба звернути увагу на концентрацію військ не лише на кордоні Латвії, Литви, Польщі, а й України. За його словами, "українці почали стягувати туди війська" і він не розуміє, "навіщо".  

Військові навчання Росії та Білорусі

Білорусько-російські військові навчання відбудуться з 10 по 20 лютого, їхньою метою названо відпрацювання завдань "запобігання та відсічі зовнішньої агресії, а також протидія тероризму".

До цієї дати проводитиметься раптова перевірка боєготовності - тобто передислокація та створення угруповань військ. На території Білорусі буде задіяно п'ять полігонів та чотири військових аеродроми.

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Про заплановані спільні навчання Лукашенко говорив ще 29 грудня минулого року на зустрічі з Володимиром Путіним. На той час Росія вже перекинула до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців. Офіційний Київ та лідери західних країн побоюються, що Москва готується до нового вторгнення в Україну. Росія подібні наміри заперечує, вимагаючи, зокрема, відмови від перспективи вступу України до НАТО.

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