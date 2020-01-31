США остерігаються розміщення ядерних сил Росії у Білорусі

Російські війська, які перекидаються в Білорусь для спільних навчань "Союзна рішучість-2022" можуть бути використані для нападу на Україну. Про це у вівторок, 18 січня, заявив журналістам на брифінгу високопосадовець Держдепартаменту США на умовах анонімності.

США стурбовані тим, що поправки до конституції Білорусі, які можуть бути схвалені під час референдуму в лютому, відчинять двері для постійного базування сил РФ цій країні, наголосили у Держдепі. "Цей проєкт конституційних змін може вказувати на те, що Білорусь планує дозволити розміщення на своїй території як звичайних, так і ядерних сил Росії", - наводить слова представника Держдепартаменту агентство AFP.

Такий сценарій стане "викликом для європейської безпеки, який може вимагати дій у відповідь", зазначив співробітник американського зовнішньополітичного відомства. З часом правитель Білорусі Олександр Лукашенко "дедалі більше звертається до Росії за різною підтримкою", констатував американський чиновник. "І ми знаємо, що він не отримує цю підтримку просто так. Очевидно, що Росія користується вразливістю Лукашенка і потроху стягує з нього борги, що накопичилися", - додав він.

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Загроза нового нападу на Україну

Перекидання російських військових до Білорусі для спільних навчань "Союзна рішучість - 2022" на тлі напруженості в регіоні змушує побоюватися, що ці сили "потенційно" можуть бути використані для нападу на Україну, вважають у Держдепі США.

"Час (проведення маневрів - Ред.) привертає увагу і, звичайно, з цим пов'язані побоювання, що Росія може прагнути розмістити війська в Білорусі під виглядом спільних військових навчань - для потенційного нападу на Україну", - сказав американський чиновник. Маневри дадуть РФ ширші можливості та шляхи для здійснення подібної атаки, додав представник Держдепу.

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Заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін повідомив 18 січня, що на навчаннях, які відбудуться 10-20 лютого, військові двох країн відпрацюють завдання "відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції". Перший етап перевірки сил реагування завершиться 9 лютого. На другому етапі - з 10 по 20 лютого - будуть проведені спільні маневри "Союзна рішучість - 2022".

Нагадаємо, Захід та Україна вже кілька місяців звинувачують Росію у стягуванні понад сотні тисяч військовослужбовців та техніки до українського кордону. Вони підозрюють Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

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