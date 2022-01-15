Білий дім: Росія готує привід для вторгнення в Україну

Адміністрація США звинуватила Росію в підготовці приводу для можливого вторгнення в Україну. "Ми маємо інформацію, яка вказує на те, що Росія вже підготувала групу агентів для проведення на Сході України операції "під чужим прапором", - заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі у п'ятницю, 14 січня.

За словами Псакі, ці агенти навчені бойовим діям у міських умовах та застосуванню вибухівки з метою здійснення актів саботажу проти підконтрольних Росії сил. Вона зазначила, що актам саботажу, вірогідно, передуватиме "фабрикація провокацій" у російських державних ЗМІ та соцмережах для виправдання російського втручання та поширення розбрату в Україні.

Раніше про подібні плани Росії для виправдання нового вторгнення в Україну повідомив американський телеканал CNN із посиланням на спецслужби США.

Поширення дезінформації

"Російські чиновники розповідатимуть про погіршення ситуації з правами людини в Україні та зростання войовничості українських лідерів. Все це - поширення дезінформації. У цих повідомленнях говоритиметься, що відповідальність за ескалацію напруженості несе Захід, а втручання Росії нібито дозволить вирішити гуманітарні проблеми в Україні. У Росії звертаються до почуття патріотизму, щоб посилити підтримку військового вторгнення в Україну", - сказала Псакі.

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Прессекретарка Білого дому Джен Псакі

Як зазначила прессекретарка Білого дому, кількість російськомовних постів відповідного змісту в соцмережах у грудні зросла на 200 відсотків. Псаки та речник Пентагону Джон Кербі зазначили, що Росія вже вдавалася до подібного сценарію під час анексії Криму у 2014 році. "Ми усвідомлюємо і ми бачимо те, що вони роблять", - сказав Кербі.

Провал переговорів з безпеки у Європі

Цього тижня високі представники Росії, США та НАТО обговорювали питання безпеки в Європі, зокрема, вимоги Москви щодо письмових гарантій від НАТО не включати до Альянсу нові країни, зокрема, й Україну. Сторонам не вдалося досягти будь-якого помітного прогресу. США та їхні союзники з Північноатлантичного альянсу заявили, що двері НАТО й надалі залишаться відчиненими для нових членів, а Росія не може мати права вето в цьому питанні.

Захід та Україна вже кілька місяців звинувачують Росію у стягуванні десятків тисяч військовослужбовців до українського кордону. Вони підозрюють Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.