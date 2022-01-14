Розвідка: РФ готує провокації проти своїх військових, щоб звинуватити Україну

Головне управління розвідки міністерства оборони України стверджує, що російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців збройних сил РФ, щоб звинуватити в цьому Україну.

"У військові підрозділи країни-агресора та її сателітів надходять розпорядження про підготовку до таких провокацій", - йдеться у повідомленні ГУР від п’ятниці, 14 січня.

За інформацією української воєнної розвідки, 13 січня у третій окремій мотострілецькій бригаді збройних сил Придністровського регіону Молдови під час службової наради особовому складу повідомили, що зі сторони України очікуються провокації в районі населеного пункту Ковбасна, де розташовані артилерійські склади оперативної групи військ РФ.

За даними розвідки, особовому складу наказали "за першою командою бути готовим виконувати завдання за призначенням", хоча у вищі ступені бойової готовності бригаду не привели. Також не скасували й відпустки чи звільнення особового складу, але командирам наказали довести до підлеглих необхідність прибути до військової частини за визначеним сигналом.

Дані американської розвідки

Ввечері 13 січня радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, посилаючись на дані американської розвідки, що Росія закладає основу, щоб сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. "В тому числі шляхом диверсійної діяльності та інформаційних операцій, звинувачуючи Україну в підготовці неминучої атаки на російські війська на сході України", - сказав він на брифінгу.

За його словами, Білий дім матиме додаткову інформацію протягом наступної доби.

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У грудні 2021 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що на Донбас нібито привезли хімічну зброю та готують провокацію. Тоді в міноборони України попередили, що подібні заяви з Москви "на найвищому військово-політичному рівні" можуть свідчити про підготовку Кремлем провокації на Донбасі.