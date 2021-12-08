Путін назвав провокаційним питання, чи збирається РФ нападати на Україну

Президент Росії Володимир Путін у середу, 8 грудня, заявив, що Росію не може не турбувати питання можливого прийняття України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та розцінив як провокаційне питання про те, чи збирається РФ нападати на Україну, зауваживши, що "Росія - миролюбна держава".

"Це питання провокаційне. Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але вона має право забезпечувати свою безпеку, як я вже сказав, у середньостроковій та віддаленій перспективі. І ми обговорюємо це з нашими партнерами, з усіма нашими партнерами, включно з учорашнім моїм співрозмовником, президентом Сполучених Штатів Америки паном Байденом", - сказав Путін під час пресконференції за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Путін додав, що "кожна країна має право обирати найбільш прийнятний для себе спосіб забезпечення безпеки", втім це не має підривати безпеку інших держав, у даному випадку - Росії. "Нас не може не турбувати перспектива можливого прийняття України до НАТО, адже це призведе до розміщення відповідних військових контингентів, баз та загрозливої для нас зброї", - заявив він.

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НАТО: Росія не може вказувати Україні

Нагадаємо, що 30 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з міністрами закордонних справ країн організації заявив, що Росія не має права втручатися у процес приєднання України до Альянсу. Як повідомлялось, у 2008 році на саміті в Бухаресті країни НАТО зафіксували перспективу членства України та Грузії в організації. Наступним кроком на шляху до нього мав стати план дій щодо членства (ПДЧ), який Україні досі не надали. Наразі Україна має особливий статус співпраці з НАТО - партнер із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - EOP).

Останнім часом все частіше лунають повідомлення про скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тисяч.

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Саміт Путіна з Байденом

Це питання стало головним під час віртуального саміту лідерів РФ і США 7 грудня. За його результатами, у Білому домі заявили, що Байден попередив Путіна про "сильні економічні та інші заходи" у разі військової ескалації в Україні. Серед іншого, ймовірно йдеться про призупинення газогону "Північний потік-2" та відключення РФ від банківської системи SWIFT.

Водночас у Кремлі зазначили, що це НАТО нібито робить спроби "освоєння української території" та нарощує військовий потенціал біля російських кордонів. Вимогою Путіна стало надання юридичних гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку. Водночас Байден не взяв на себе відповідних зобов'язань, зазначили у Білому домі.

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