Путін звинуватив НАТО у спробах "освоїти українську територію"

Президент Росії Володимир Путін під час спілкування з президентом США Джо Байденом заявив, що НАТО нібито робить спроби "освоєння української території" та нарощує військовий потенціал біля російських кордонів. Про це повідомляється на сайті Кремля за результатами відеосаміту лідерів США та РФ у вівторок, 7 грудня.

Там стверджується, що Путін "на конкретних прикладах проілюстрував деструктивну лінію Києва, спрямовану на повний демонтаж Мінських угод та домовленостей, досягнутих у "нормандському форматі". Також президент РФ вчергове обвинуватив Україну в "провокаційних діях" на лінії розмежування з ОРДЛО.

Своєю чергою Байден акцентував на загрозливому характері пересування російських військ поблизу українських кордонів і означив санкційні заходи, які США та їхні союзники готові застосувати у разі подальшої ескалації ситуації. У відповідь Путін повторив колишні обвинувачення, що НАТО нібито "здійснює небезпечні спроби освоєння української території та нарощує військовий потенціал" біля кордонів РФ.

Тому, за словами президента РФ, як він говорив і раніше, Росія зацікавлена ​​в отриманні "юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь".

Крім того Путін у ході переговорів запропонував Байдену взаємно зняти всі обмеження на функціонування дипломатичних місій.

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Відеосаміт Байдена та Путіна

Нагадаємо, віртуальний саміт лідерів США та РФ відбувся 7 грудня та тривав понад дві години. Байден у розмові з Путіним підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й закликав російську сторону до деескалації, а також до повернення до дипломатії.

За результатами розмови президенти доручили своїм командам продовжити взаємодію. У Білому домі наголошують, що США робитимуть це в тісній координації з союзниками та партнерами.

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НАТО: Росія не має права втручатися

30 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з главами МЗС країн Альянсу у Ризі заявив, що Росія не має права втручатися у процес приєднання України до Альянсу. Столтенберг зазначив, що Альянс підтримує Україну на шляху до членства в НАТО, але для цього потрібно відповідати певним критеріям і потрібне рішення 30 країн-членів.

Як повідомлялось, у 2008 році на саміті в Бухаресті країни НАТО зафіксували перспективу членства України та Грузії в організації. Наступним кроком на шляху до нього мав стати план дій щодо членства (ПДЧ), який Україні досі не надали.

Наразі Україна має особливий статус співпраці з НАТО - партнер із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - EOP). Мета цієї програми - посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць із силами НАТО. Вона передбачає регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань і обміну інформацією, тіснішу співпрацю у часи криз.