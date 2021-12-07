Відеосаміт: Байден попередив Путіна про наслідки у разі вторгнення в Україну

Президент США Джо Байден під час віртуального саміту з президентом РФ Володимиром Путіним увечері вівторка, 7 грудня, висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів і європейських союзників з приводу стягнення російських військ до українських кордонів і попередив про "сильні економічні та інші заходи" у разі військової ескалації в Україні. Про це йдеться у заяві Білого дому за результатами переговорів.

Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й закликав до деескалації, а також до повернення до дипломатії. Крім ситуації навколо України, лідери обговорили стратегічну стабільність, кібербезпеку та спільну роботу над деякими регіональними проблемами такими, як Іран.

За результатами розмови президенти доручили своїм командам продовжити взаємодію. У Білому домі наголошують, що США робитимуть це в тісній координації з союзниками та партнерами.

Загалом розмова лідерів за допомогою відеозв'язку тривала понад дві години. Пресслужба Кремля поки не повідомляла про її результати.

Очікується, що тепер Байден зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.

Можлива протидія Заходу Москві

Нагадаємо, що напередодні переговорів з Путіним Байден проводив консультації з європейськими партнерами, щоб узгодити спільну позицію щодо можливих заходів у разі вторгнення РФ в Україну. У ЗМІ повідомляли, що в Білому домі розглядають широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну, зокрема відключення РФ від банківської платіжної системи SWIFT. Йшлося також про можливе накладення санкцій на найближче оточення Путіна, енергетичні компанії та банки. Крім того, потенційні обмеження можуть зачепити російський держборг і російських олігархів, зокрема їхню можливість подорожувати та доступ до американських банківських і кредитних системи.

Також повідомлялося про можливий тиск Вашингтону на Німеччину з метою зупинення "Північного потоку-2" у разі вторгнення РФ в Україну.

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Загроза нового вторгнення?

Останнім часом все частіше лунають повідомлення про скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими.

Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тисяч.

Державний секретар США Ентоні Блінкен також заявляв про наявність доказів того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". Напередодні саміту Байдена з Путіним він поговорив із Зеленським та запевнив його в непохитній підтримці України з боку США. У Кремлі всі звинувачення в ескалації ситуації відкидають.