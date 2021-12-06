США думають над відключенням РФ від SWIFT у разі нападу на Україну - CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну, зокрема може йтися про відключення РФ від банківської платіжної системи SWIFT, повідомляє в понеділок, 6 грудня CNN з посиланням на неназваних американських офіційних осіб.

"Ми зібрали досить агресивний пакет", - цитує CNN співрозмовника, який попереджає, що у разі вторгнення РФ в Україну, "США і Європа разом запровадять найгірші економічні санкції, які будь-коли були запроваджені проти країн за межами Ірану та Північної Кореї".

За даними видання, санкції можуть застосувати проти найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна, енергетичних компаній, банків. Також обмеження можуть зачепити російський держборг. Крім того, обмежувальні заходи можуть стосуватися російських олігархів, зокрема їхньої можливості подорожувати та доступу до американських банківських і кредитних системи. Потенційний варіант відключення Росії від платіжної системи SWIFT у CNN називають "ядерною опцією".

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Консультації з Європою

Остаточний перелік можливих заходів ще не затверджений. Наразі Вашингтон проводить консультації з європейськими партнерами з надією, що санкції вийде скоординувати з ними, хоч "багато з них підтримують тісні економічні відносини з Росією", зазначає CNN.

Цю інформацію підтверджує і джерело агенції Reuters, втім деталі про конкретні обмежувальні заходи не уточнює. За даними агентства AP, у телефонній розмові з Байденом 6 грудня візьмуть участь посадовці з Великобританії, Франції, Німеччини та Італії. Напередодні Байден заявляв про підготовку комплексу заходів, які максимально ускладнять для Росії реалізацію агресивного сценарію дій щодо України. Аналогічну заяву робив і державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, "НАТО буде готова зміцнювати оборонний потенціал через російську агресію проти України".

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Відеосаміт Путіна і Байдена

Зазначимо, що у вівторок, 7 грудня, мають відбутися переговори Байдена з Путіним через відеозв'язок. Центральною темою порядку денного буде потенційна ескалація в Україні. Окрім цього, очікується, що лідери обговорять питання кібербезпеки, ядерну програму Ірану та інше.

Перед розмовою Путіна з Байденом, Блінкен поговорить з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє CNN із посиланням на джерела у Білому домі. Після переговорів з Путіним американський лідер імовірно також зателефонує Зеленському.

Нагадаємо, що останнім часом повідомляється про скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими.

Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.

Днями державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність "доказів" того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". У Кремлі всі звинувачення відкидають.