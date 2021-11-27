 Байден хоче обговорити з Путіним і Зеленським нарощування військ РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2021

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Байден хоче обговорити з Путіним і Зеленським нарощування військ РФ

Президент США Джо Байден збирається обговорити з президентами Росії Володимиром Путіним і України Володимиром Зеленським нарощування російських військ біля українських кордонів.

Джо Байден (архівне фото)

Джо Байден стурбований заявою Володимира Зеленського про розкриття плану з підготовки державного перевороту в Україні за участю громадян РФ

Президент США Джо Байден планує поговорити з президентами Росії Володимиром Путіним і України Володимиром Зеленським, щоб спробувати послабити напругу через нарощування російських військ біля українських кордонів.

"Найімовірніше", - відповів Байден 26 листопада на запитання журналістів про те, чи буде говорити з лідерами РФ і України, передає агенція AFP. Коли Байдена запитали про заяву Зеленського щодо розкриття змови про планування держперевороту в Україні за участю громадян Росії, він відповів: "Я стурбований. Ми підтримуємо територіальну цілісність України".

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Єрмаку подзвонили з Білого дому

Також 26 листопада радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван поспілкувався телефоном з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком щодо російських військ на кордоні України.

"Мав змістовну розмову з Салліваном. Обмінялися думками щодо ситуації на кордонах України. Домовилися про координацію дипломатичних зусиль з деескалації ситуації. Отримав запевнення у рішучій підтримці суверенітету та територіальної цілісності", - написав Єрмак у Twitter.

У Білому домі підтвердили, що під час розмови сторони обговорили стурбованість військовою активністю Росії біля кордону України та жорсткою риторикою щодо України. "Погодилися, що всі сторони повинні продовжувати дипломатичні зусилля для деескалації напруженості", - йдеться у заяві.

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Росія звозить військову техніку до кордону з Україною

Останнім часом з'явилося багато повідомлень про те, що Росія стягує війська до українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими.

Через це директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс їздив до Москви, щоб "попередити Кремль, що США уважно стежать за нарощуванням їхніх військ біля кордону з Україною, і спробувати визначити мотиви дій Росії". У НАТО та ЄС висловлювали стурбованість нарощенням військ. Натомість у Москві звинувачення у підготовці вторгнення в Україну відкидають.

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