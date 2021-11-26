 ″Суцільна брехня″: Ахметов відповів на заяву Зеленського про переворот | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2021

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Новини

"Суцільна брехня": Ахметов відповів на заяву Зеленського про переворот

Рінат Ахметов заявив, що його обурює поширення президентом Володимиром Зеленським інформації про його нібито причетність до підготовки спроби державного перевороту в Україні за участі Росії.

Рінат Ахметов

Рінат Ахметов

Бізнесмен Рінат Ахметов назвав "суцільною брехнею" заяву президента України Володимира Зеленського про те, що він може мати відношення до спроби державного перевороту, який нібито планувавсь на 1-2 грудня. Про це говориться в заяві Ахметова, оприлюдненій на сайті компанії SCM у п'ятницю, 26 листопада.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським, про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент", - заявив Рінат Ахметов.

Він також додав, що його позиція однозначна - Україна має бути незалежною, демократичною та цілісною, з Кримом і Донбасом. Бізнесмен зазначив, що його дії підтверджують таку позицію, і надалі він буде "захищати вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова". "І зроблю все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було", - зазначається в заяві Ахметова.

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Зеленський про спробу державного перевороту

Раніше Володимир Зеленський під час пресмарафону повідомив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні за участю Росії. За словами глави держави, є запис, на якому певні люди з України обговорюють з людьми з Росії участь Ахметова в такому перевороті і його вартість - мільярд доларів.  

"Не Рінат Ахметов готує державний переворот. Деякі люди з Російської Федерації з деякими товаришами з України обговорюють, що суспільство готове нібито, що Ахметов готовий включитися в питання держперевороту, у зміну нинішнього президента", - уточнив Зеленський. На його думку, близьке оточення бізнесмена "втягує його у цю війну". Це, за словами Зеленського, буде його "велика помилка".

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Звинувачення в підготовці держперевороту в Україні у Кремлі відкинули. "Росія не мала жодних планів брати участь. І Росія ніколи не займається взагалі такими справами", - цитує речника президента РФ Дмитра Пєскова інформагенція "Інтерфакс".

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