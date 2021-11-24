У "Слузі народу" оголосили бойкот телеканалам Ріната Ахметова

Партія "Слуга народу" бойкотуватиме телеканали "Україна" та "Україна 24", які належать до медіахолдингу "Медіа Група Україна", що належить Рінату Ахметову. Про таке рішення політсили повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у своєму каналі в Telegram у середу, 24 листопада. У партії вважають, що протягом останніх місяців телеканали перетворилися "на відверто пропагандистські "ДТЕК-24" і "Олігарх".

"Якщо власник вважає вигідним для себе таке спотворення журналістики, щоб на його каналах відбувались тільки проплачені або зманіпульовані у корпоративних інтересах ДТЕК дискусії, то збалансована участь будь-яких незалежних від олігарха політиків там просто неможлива", - зазначається у заяві.

Палійчук також зазначила, що "системне та навмисне розповсюдження фейків на вказаних телеканалах, публічні безпідставні образи тих, хто заважає олігарху, відверті маніпуляції, ненадання права на відповідь і є яскравими проявами тієї олігархічної системи, з якою бореться команда президента".

У "Слузі народу" певні, що антиолігархічний закон "нарешті позбавить таких надмірно впливових осіб можливості скуповувати політиків", а також вигоди від тиску на редакції та журналістів.

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"Слуга народу" може переглянути рішення

Палійчук зазначила, що у партії переглянуть це рішення, "коли олігарх дозволить редакціям та журналістам повернутись до роботи за загальноприйнятими стандартами журналістики". Водночас вона додала, що політсила абсолютно відкрита для будь-яких ЗМІ, які "працюють незалежно, збалансовано та заради об'єктивного інформування суспільства".

Раніше повідомлялось, що перед появою антиолігархічного закону у квітні 2021 року Рінат Ахметов інвестував у свій холдинг "Медіа Група Україна" понад 300 мільйонів доларів. Це стало найбільшою інвестицією в українське медіа за останні сім років. Водночас, як зазначають медіаексперти, останнім часом риторика телеканалів Ахметова щодо влади помітно змінилась у бік критики. Це пов'язують, зокрема, з ухваленням закону про деолігархізацію, який передбачає створення реєстру олігархів. Внесеним до реєстру особам, серед іншого, заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій чи бути покупцями у процесі приватизації великих об'єктів.

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