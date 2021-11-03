Реєстр вестиме РНБО: Рада усунула колізії у законі про олігархів

Верховна Рада України на засіданні у середу, 3 листопада, усунула неузгодженості у тексті раніше ухваленого закону про деолігархізацію. Більшість народних депутатів - 252-ма голосами "за" - підтримали усунення суперечностей у статтях 5-й, 7-й та 9-й закону, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до оприлюднених пропозицій, органом, який ухвалює рішення про визнання особи олігархом, є Рада національної безпеки та оборони України (РНБО). Вона також уповноважена і на виключення будь-кого з відповідного реєстру.

Крім того, Верховна Рада підтримала пропозицію першого віце-спікера Олександра Корнієнка щодо того, що законопроєкт має підписувати голова парламенту Руслан Стефанчук.

Раніше ексспікер Ради Дмитро Разумков заявляв, що саме він, а не новообраний голова парламенту, має підписати закон про деолігархізацію.

Закон ухвалили з юридичними суперечностями

Парламентський комітет з нацбезпеки раніше попросив Разумкова переголосувати законопроєкт про деолігархізацію через юридичну колізію.

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Це сталося після того, як при голосуванні за законопроєкт 23 вересня народні депутати одночасно підтримали поправки №398 (Дмитра Разумкова) про надання права НАЗК визнавати осіб олігархами і №406 (депутата від "Слуги народу", голови комітету Олександра Завитневича), згідно з якою рішення про визнання олігархом ухвалюється Радою національної безпеки і оборони на підставі подання Кабміну, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

Про що йдеться у законі про деолігархізацію

До парламенту законопроєкт про деолігархізацію вніс президент України Володимир Зеленський. Закон визначає олігархами осіб, які є учасниками політичного життя, мають значний вплив на ЗМІ, мають монополію на національному ринку і володіють активами, що перевищують один мільйон прожиткових мінімумів (близько 83 мільйонів доларів США).

Також закон передбачає створення реєстру олігархів. Внесеним до реєстру особам буде заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій чи бути покупцями у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.