Коментар: Зеленський розпочав війну за "телевізор" в Україні

Глава української держави вирішив позбавити олігархів контролю над ЗМІ. Зеленський, який мріє про другий президентський термін, хоче сам контролювати медіапростір країни, вважає журналіст Сергій Руденко.
Упродовж наступних шести місяців в Україні очікується переформатування медіапростору. Вже у травні 2022 року набуде чинності закон, згідно з яким одним із критеріїв для визнання людини олігархом буде її значний вплив на ЗМІ. Це, як вважає команда президента, змусить частину бізнесменів позбутися медіаактивів в Україні. Таким чином Зеленський та його оточення вирішили поборотися з олігархами за вплив насамперед на телеканали, які відіграють важливу роль на виборах президента та Верховної Ради. Але цю битву президентська команда, схоже, програла ще задовго до її початку.
Хто-хто, а Володимир Зеленський чудово розуміє, яку силу мають ЗМІ. Особливо - телебачення. Якби не було серіалу "Слуга народу" та програм студії "Квартал 95" на популярному телеканалі "1+1", навряд чи Україна отримала б президента коміка. "Плюси" олігарха Ігоря Коломойського буквально "прасували" глядачів Зеленським - вранці, увечері та на вихідні. А на фінішній прямій президентських виборів шоу-мена підтримали телеканали Ріната Ахметова, Віктора Пінчука та Дмитра Фірташа. У підсумку - два з половиною роки тому "телевізор" узяв гору над "холодильником".
Пам'ятаючи про це, Зеленський, який мріє про другий президентський термін, вирішив змінити правила гри для олігархів у медіапросторі. Бажання нинішнього президента України контролювати медійний простір країни цілком зрозуміле. Саме олігархи багато в чому визначатимуть долю президентських виборів 2024 року. Антиолігархічний закон, звісно, навряд чи дозволить команді Зеленського за допомогою РНБО покласти пульт від "телевізора" собі до кишені. Але домовитися з його власниками - цілком дозволить. Якщо, звичайно, олігархи дружно не вирішать "злити" Зеленського - як це вже неодноразово траплялося з президентами в новітній українській історії.
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Окрім бажання контролювати всіх і вся в медіа, антиолігархічний закон від Зеленського має ще одну мету: присвоїти статус олігарха №1 головному опонентові нинішнього президента - Петру Порошенку. Його статки обчислюють у 1,6 мільярда доларів США, за ним - великий бізнес і парламентська партія "Європейська солідарність". Щоправда, у день підписання Зеленським антиолігархічного закону Порошенко демонстративно позбувся своїх медіаактивів - телеканалів "Прямий" та "5 канал". Відтепер вони належать медіахолдингу "Вільні медіа", власниками якого стали журналісти, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами.
Так, телебачення в Україні - справа витратна. Одного бажання новоявлених власників телеканалів "Прямий" та "5 канал" недостатньо для того, щоб їх утримувати. Упевнений, що команда Зеленського докладе максимум зусиль для того, щоб довести: і "Прямий", і "5 канал" фінансуються з однієї кишені - Петра Порошенка. Далі справа техніки, як через РНБО провести рішення щодо визнання п'ятого президента олігархом №1 у країні. І для цього, як свідчить практика нинішньої влади, не завжди треба мати вагомі докази та дотримуватися букви закону.
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Розгортаючи антиолігархічну кампанію, Зеленський не врахував одного: Коломойський, Ахметов, Пінчук та інші пережили "лихі 1990-ті" та п'ятьох президентів України. Їхні юристи як насіння в судах готові лузати всі норми закону про статус олігархів. Свою власність, у тому числі й медіа, вони тричі продадуть і куплять через інших чи третіх осіб в офшорах - і до травня 2022 року сумно оголосять про своє банкрутство. Очікувати, що люди, які інвестували в медіа сотні мільйонів доларів, так просто здадуться Зеленському, не варто.
Слід зазначити, що Офіс президента (ОП) давно намагається контролювати медіапростір в Україні. Щоправда, робить це незграбно. У січні 2020-го команда Зеленського вже намагалася змінити законодавство про медіа, що викликало різку критику з боку журналістів. Лише за останній місяць ОП двічі закидали тиск на пресу - з боку суспільного телеканалу "UA: Перший" та колективу англомовної газети Kyiv Post. Вихід останнього проєкту, який має більш ніж 25-річну історію, було припинено цього тижня. І пов'язано це, як стверджує головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва, із тиском на власника та журналістів з боку ОП.
Так, великі українські телеканали поки що намагаються не засмучувати глядачів поганими новинами про президента Зеленського. Але все це - до певного часу. Рівно доти, доки ситуація у країні влаштовуватиме власників ЗМІ. Але власникам телеканалів достатньо лише клацнути пальцем для того, щоб обвалити рейтинг нинішнього глави держави. Тем для цього достатньо - корупція в оточенні першої особи, "Вагнергейт", президентські офшори та багато іншого. Починаючи війну за "телевізор", команда Зеленського вже приречена на поразку. Дивно, що цього не розуміє людина, яка реалізувалася завдяки тому ж таки "телевізору".
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