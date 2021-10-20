 Суспільний мовник ″UA: Перший″ звинуватив Офіс президента у тиску | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2021

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Новини

Суспільний мовник "UA: Перший" звинуватив Офіс президента у тиску

Ведуча токшоу "Зворотний відлік" на каналі "UA: Перший" заявила про тиск і шантаж з боку представників Офісу президента України. За її словами, чиновники контролюють, яких саме "слуг народу" мають запрошувати на ефіри.

Дві людини перед камерою (символічне фото)

Український телеканал звинуватив ОПУ у тиску

На українському суспільному телеканалі "UA: Перший" звинуватили Офіс президента (ОП) України Володимира Зеленського у тривалому тиску на одну з телепередач. Про це на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 19 жовтня, повідомила ведуча політичного токшоу "Зворотний відлік" Мирослава Барчук.

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Журналістка заявила, що ОП "давно і жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу". За її словами, кандидатури для ефірів узгоджуються спочатку з представниками ОП. Барчук написала, що останнім часом ОП висуває редакції "умови і ставить ультиматуми щодо присутності "слуг народу" на ефірах".

Звинувачення з боку ведучої стали реакцією на заяву екснардепа і журналіста, члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка. У своєму відеоблозі він звинуватив команду токшоу "Зворотний відлік" у заангажованості через відсутність на останньому ефірі представників "Слуги народу".

Загроза свободі слова в Україні

У свою чергу Барчук навела кілька прикладів, коли в ОП ставили ультиматуми редакції, кого саме потрібно запрошувати і за яких умов. "Наприклад, минулого понеділка був ультиматум №1: на тему енергетичної безпеки в ефірі "Зворотного відліку" будуть присутні або двоє "слуг" (обидва не експертні), або жодного. Ми вирішили ультиматумів не приймати і запросили Людмилу Буймістер, яка вже не підкорялася вказівкам ОП", - написала телеведуча. Вона оцінила таку практику як тиск і загрозу для свободи слова в Україні.

Мирослава Барчук закликала колег-журналістів публічно повідомляти про випадки шантажу редакцій. На момент публікації матеріалу в Офісі президента не відреагували на ці звинувачення.

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