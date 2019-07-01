В Україні обрали нового голову правління "Суспільного"

Наглядова рада українського суспільного мовника ("Суспільного") в вівторок, 27 квітня, обрала Миколу Чернотицького новим головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ).

Як повідомляється на сайті мовника, на другому етапі конкурсу на посаду претендували чотири кандидати - Віталій Докаленко, Оксана Цибуля, Микола Чернотицький та Андрій Шаповалов. Під час голосування Чернотицький отримав 10 голосів від 15 членів наглядової ради, Шаповалов отримав 5 голосів, інші кандидати - жодного.

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Як розповів Чернотицький, наразі він планує доукомплектувати команду - інших членів правління. "Я продовжую працювати з командою, наразі у нас річний план діяльності компанії, ми йдемо по ньому. Тому нам треба доукомплектувати членами правління й продовжити роботу. Також стоїть велике завдання для Суспільного мовника - це провести якісно Олімпіаду", – сказав Чернотицький.

Тепер протягом 30 календарних днів з дня оголошення переможця конкурсного відбору голова наглядової ради від імені наглядової ради НСТУ має укласти контракт з новообраним головою правління НСТУ.

Микола Чернотицький народився 1984 року в місті Мена, що у Чернігівській області. З 2017 року і дотепер він був членом правління Суспільного мовника, відповідав за адміністративно-господарський напрям і регіональний розвиток.