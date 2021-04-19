Відеоплатформа YouTube заблокувала телеканали Медведчука - Ткаченко

Відеосервіс YouTube заблокував трансляцію телеканалів ZIK, "112 Україна" і NewsOne, котрі пов'язують з одним з лідерів партії "Опозиційна платформа - за життя" (ОПЗЖ) Віктором Медведчуком. Про блокування трансляції цих телеканалів у відеохостингу YouTube на території України повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

У своєму Telegram-каналі Ткаченко написав: "YouTube нарешті заблокував для перегляду в Україні пропагандистські канали так званої "Трійки Медведчука". Йдеться про ютуб-канал "112 Україна", ZIK, NewsOne. Зараз на вкладці онлайн-трансляції позначено, що контент недоступний в домені нашої країни через скаргу уряду на протизаконний контент". Міністр також висловив переконання, що це "важливий крок до визнання світовою спільнотою боротьби України з інформаційним впливом з боку держави-агресора". Він також підкреслив, що ці телеканали "становили загрозу національній безпеці України, оскільки вони не є ЗМІ або звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України".

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Як повідомлялося, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони (РНБО) про персональні санкції проти нардепа Тараса Козака, яким фактично заблокував діяльність трьох телеканалів - "112 Україна", Newsone і ZIK, які пов'язують з Медведчуком.

Згодом, 19 лютого РНБО України запровадила персональні санкції проти Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також пов'язаних з ними компаній, через фінансування тероризму, 20 лютого президент України указом ввів його в дію.

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Ще 3 лютого Ткаченко заявив, що мінкультури має намір просити YouTube закрити сторінки вищевказаних телеканалів. Журналісти заборонених до трансляції телеканалів запустили новий канал "Перший незалежний", однак його було відключено через годину після початку ефіру. 5 березня YouTube заблокував трансляцію телеканалу "112 Україна", який транслював ефір каналу "Перший незалежний", але пізніше її було відновлено, нагадує інформагенція "Українські новини".