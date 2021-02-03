Кулеба очікує реакції Росії на закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що російська влада "не забуде" заборону в Україні телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK і обов'язково відповість на неї.

"Безумовно, вони (російська влада. - Ред.) цього не забудуть і відповідь прилетить", - сказав Кулеба в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода", що було опубліковане у неділю, 7 лютого. Утім, він зазначив, що "Росія найгірше, що могла, вже зробила, незаконно окупувавши наші території".

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Напередодні заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, голова російської політичної партії "Единая Россия" Дмитро Медведєв висловив депутату Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку підтримку в намаганнях не допустити обмеження роботи телеканалів NewsOne, "112 Україна" і ZIK.

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Як повідомлялося, 3 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій строком на п'ять років проти народного депутата з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та восьми підприємств, до структури власності яких належать українські телеканали 112, Newsone і ZIK. 4 лютого до Верховного суду надійшло два позови проти цього указу Зеленського.