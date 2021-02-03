 Кулеба очікує реакції Росії на закриття телеканалів ″112 Україна″, NewsOne і ZIK | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кулеба очікує реакції Росії на закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK

Росія з часом неодмінно відповість на закриття українською владою телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, переконаний глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, вважає, що українцям слід бути готовими до реакції Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що російська влада "не забуде" заборону в Україні телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK і обов'язково відповість на неї. 

"Безумовно, вони (російська влада. - Ред.) цього не забудуть і відповідь прилетить", - сказав Кулеба в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода", що було опубліковане у неділю, 7 лютого. Утім, він зазначив, що "Росія найгірше, що могла, вже зробила, незаконно окупувавши наші території".

Читайте також: Відключення телеканалів: медіаексперти вказують на брак прозорості

Напередодні заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, голова російської політичної партії "Единая Россия" Дмитро Медведєв висловив депутату Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку підтримку в намаганнях не допустити обмеження роботи телеканалів NewsOne, "112 Україна" і ZIK.

Читайте також: Санкції проти телеканалів - заради рейтингів чи заради України?

Як повідомлялося, 3 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій строком на п'ять років проти народного депутата з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та восьми підприємств, до структури власності яких належать українські телеканали 112, Newsone і ZIK. 4 лютого до Верховного суду надійшло два позови проти цього указу Зеленського.

DW.COM

Коментар: Володимир Зеленський кинув виклик Володимиру Путіну

Чим би не завершилася історія з забороною телеканалів, Зеленського буде важко звинувачувати в симпатіях до Медведчука і Путіна. Він завдав відчутного удару "русскому миру" в Україні, вважає Сергій Руденко.  

Що відомо про санкції проти Козака і телеканалів 112, Newsone і ZIK

Зеленський запровадив санкції проти Тараса Козака і підприємств, які володіють українськими телеканалами 112, Newsone і ZIK. DW підсумовує головні факти.  

Місія ООН з прав людини стурбована санкціями Зеленського щодо телеканалів

Припинення мовлення телеканалів 112, NewsOne та ZIK "вплине на свободу вираження думки в Україні", пояснили в Моніторинговій місії ООН з прав людини. Експерти місії оцінюють відповідність санкцій міжнародному праву.  

Також за темою

Ukraine Kiew | Coronavirus | Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Коментар: Володимир Зеленський кинув виклик Володимиру Путіну 03.02.2021

Чим би не завершилася історія з забороною телеканалів, Зеленського буде важко звинувачувати в симпатіях до Медведчука і Путіна. Він завдав відчутного удару "русскому миру" в Україні, вважає Сергій Руденко.

Iran | Überreste des abgestürzten Flugzeugs der Ukraine International Airlines

Іран передав Україні звіт про катастрофу літака МАУ - Кулеба 05.01.2021

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Іран передав Україні звіт про катастрофу літака МАУ під Тегераном. Тепер в України є два місяці на коментарі та зауваження.

Symbolbild Russland Krim Krise

Коментар: Рішення ЄСПЛ - перша перемога України у боротьбі за Крим 15.01.2021

Визнання ЄСПЛ частково прийнятною скарги України щодо порушення Росією прав людини в анексованому Криму - важливий крок на шляху до деокупації півострова, вважає Сергій Руденко.

Реклама

Докладно

Жозеп Боррель і Сергій Лавров

Візит Борреля до Москви - дипломатична поразка ЄС

Крістіан Тріппе - про те, де проляже найнижча межа в двосторонніх відносинах між ЄС і РФ.  

Будівництво газопроводу Північний потік-2

У водах Данії відновили спорудження "Північного потоку-2"

Про відновлення спорудження "Північного потоку-2" повідомила компанія-оператор будівництва газогону.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  