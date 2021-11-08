Деолігархізація: Порошенко продав "Прямий" і "5 канал" журналістам

П'ятий президент України, нинішній депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко продав акції "Прямого" та "5 каналу". Як повідомив Порошенко в понеділок, 8 листопада, до продажу його спонукав закон про деолігархізацію, який набув чинності 7 листопада та буде введений в дію через пів року.

"Днями через атаку на свободу слова, яка є справжньою мішенню закону про олігархів, я вимушений був прийняти рішення про продаж акцій обох донедавна своїх каналів журналістам: теперішнім і колишнім, які працювали на "Прямому" і, звичайно, на "5 каналі", який боровся з цензурою ще в часи Помаранчевої революції і Революції Гідності. Частина цих журналістів - народні депутати", - розповів Порошенко. За його словами, свої пакети акцій вони передали, згідно закону, в управління телеканалам, які об’єдналися у холдинг із назвою "Вільні медіа".

Читайте також: Порошенко в інтерв'ю DW: Я ніколи не обіцяв продати "5 канал"

Власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі та депутати, які були журналістами, наголошується у спільній заяві "Прямого" та "5 каналу". Зазначається, що "Вільні медіа" придбав корпоративні права у телеканалах за ринковою ціною. "Значна сума угоди відображає суттєвий внесок, що родина Порошенків та пов’язані з нею компанії зробили на створення, підтримку та розвиток вільної демократичної преси. Угода передбачає розстрочку з виплати покупної ціни", - йдеться у заяві. Про вартість угоди сторони не повідомляють.

У продажу каналів Порошенка винний закон про деолігархізацію

У спільній заяві канали зазначили, що холдинг "Вільні медіа" був створений через "небезпеку, що створює закон про деолігархізацію", який Верховна Рада ухвалила 23 вересня за поданням президента України Володимира Зеленського. "Цей закон спрямований на боротьбу не з олігархами, а з неугодними ЗМІ та демократичними опозиційними силами. Прийняттям цього закону команда Зеленського хоче включити ручний режим управління та отримати важелі тиску на незалежні ЗМІ", - пишуть "Прямий" та "5 канал".

Порошенко зазначив, що головна мета закону - "взяти під повний контроль Банкової засоби масової інформації". В заяві йдеться, що угодою передбачено заборону Порошенку будь-яким чином впливати на редакційну політику каналів чи іншим чином здійснювати контроль щодо "Вільних медіа". Нові власники "Вільних медіа" планують укласти угоду з каналами про невтручання в редакційну політику найближчим часом.

Читайте також: Як Разумков посварився з Зеленським через закон про олігархів

Про що йдеться у законі про олігархів

Закон визначає олігархами осіб, які є учасниками політичного життя, мають значний вплив на ЗМІ, мають монополію на національному ринку і володіють активами, що перевищують один мільйон прожиткових мінімумів (близько 83 мільйонів доларів США).

Також закон передбачає створення реєстру олігархів. Підставою для внесення до нього має бути рішення Ради національної безпеки і оборони. Вона формуватиме і вестиме реєстр, а також забезпечуватиме доступ до нього. Водночас внесеним до реєстру особам буде заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій чи бути покупцями у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Читайте також: Зеленський запропонував - Рада підтримала: як в Україні планують боротися з олігархами

Зеленський підписав закон 5 листопада. Він набув чинності 7 листопада і буде введений у дію через шість місяців. Передбачається, що закон втратить чинність через 10 років з дня його введення в дію.