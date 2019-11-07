Порошенко користувався офшорами для власних оборудок - розслідування

П'ятий президент України, нинішній співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Петро Порошенко контролював шість офшорних компаній, через які купував дорогі твори мистецтва та ексклюзивні меблі. Про це йдеться в матеріалі міжнародного об'єднання журналістів-розслідувачів "Проєкт з розслідування корупції та організованої злочинності" (OCCRP), опублікованому у вівторок, 4 травня, на сайті проєкту.

Трансакції на десятки мільйонів доларів

За даними журналістів-розслідувачів, через ці підконтрольні Порошенку компанії здійснювалися транзакції на десятки мільйонів доларів, зокрема для купівлі недешевих витворів мистецтва, як-от картини Іллі Рєпіна і скульптури Сальвадора Далі, а також вишуканих меблів для будинку Порошенка.

Як зазначається в публікації, ці компанії мали рахунки в австрійському Raiffeisen Bank International. Власником цих компаній було вказано ділового партнера Порошенка Сергія Зайцева. Крім того, ще 11 офшорних компаній, що працюють в Raiffeisen, так само були пов'язані з бізнес-імперією Порошенка, йдеться в розслідуванні.

В опублікованих матеріалах, зокрема, вказано, що на початку 2010-х років Порошенко побудував маєток під Києвом, користуючись при цьому офшорною компанією Vernon Holdings, що розташована на Британських Віргінських островах, а її бенефіціаром в Raiffeisen Bank International було вказано Зайцева. Так само з 2009 по 2012 рік Петро Порошенко та його дружина Марина закупили елітну фурнітуру на суму понад 100 тисяч доларів у італійських виробників меблів. У квітні 2013 року Порошенко скористався Vernon для придбання творів мистецтва на 4,8 мільйона фунтів стерлінгів. Серед цих робіт, головно російських майстрів, - картина Іллі Рєпіна "Козаки на Чорному морі".

У травні 2012 року Порошенко придбав за 338,5 тисячі доларів на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку сюрреалістичну скульптуру роботи Сальвадора Далі. Покупку було теж проведене через офшорну компанію, щоправда, цього разу це була Linquist Ltd. Бенефіціарним власником Linquist Raiffeisen теж вказав Зайцева.

"Raiffeisen - другий за розміром активів банк Австрії - дозволив Порошенку використовувати Зайцева для прикриття свого контролю над щонайменше шістьма офшорними компаніями, які використовувалися для фінансування комерційної діяльності й особистих угод, у тому числі багатомільйонних купівель творів мистецтва. Raiffeisen ідентифікував Зайцева як бенефіціарного власника більшості цих компаній, і він підписав документи компаній... Згідно з електронними листами й документами, отриманими OCCRP, вони обробляли десятки мільйонів доларів для Порошенка до і під час його президентства", - йдеться в публікації.

За даними журналістів, 2018 року Управління з фінансового ринку Австрії (FMA) оштрафувало Raiffeisen на 2,75 мільйона євро за неналежну перевірку особи бенефіціарного власника та несвоєчасне оновлення необхідних документів, даних та інформації, необхідних для розуміння структури власності та контролю щодо клієнтів з високим рівнем ризику в конкретних індивідуальних випадках. При цьому FMA не уточнило, хто з клієнтів Raiffeisen з високим рівнем ризику був ідентифікований помилково. У грудні 2019 року Вищий адміністративний суд Австрії скасував штраф.

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У декларації за 2020 рік Петро Порошенко задекларував 222 мільйонів гривень доходів, колекцію 65 картин майстрів XIX-XX століть, рояль Schimmel і 2 норкові шуби, нагадують "Українські новини".

У Порошенка все спростовують

Натомість пресслужба партії "Європейська солідарність" запевнила в коментарі на запит онлайн-видання "Українська правда", що Петро Порошенко не є бенефіціаром, не контролював і не контролює жоден із офшорів, володіння якими йому приписують автори розслідування OCCRP. Також у пресслужбі партії запевняють, що згадані в матеріалі твори мистецтва були законно придбані за кошти, з яких сплачено податки. Крім того, вони легально ввезені в Україну з усіма митними платежами, які Порошенко задекларував. "Адвокати Порошенка вивчають публікацію на предмет юридичного захисту свого клієнта і вибору належної юрисдикції для позову щодо нового фейку", - додали в пресслужбі політсили, цитує видання.