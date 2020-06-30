Кримінальні справи проти Порошенка: у Берліні бачать політичний підтекст

У середу, 1 липня, Печерський районний суд Києва має обрати запобіжний захід народному депутату Петру Порошенку. Генеральна прокуратура внесла клопотання про взяття експрезидента під варту. Порошенка, як зазначено у повідомленні на сайті Офісу генпрокурора, підозрюють у тому, що, будучи президентом України, 2018 року він "шляхом видання явно злочинного наказу схилив військову посадову особу - главу Служби зовнішньої розвідки України - до перевищення ним влади і службових повноважень". Йдеться про призначення заступником голови цього відомства Сергія Семочка. Це перше із загалом більше десяти кримінальних проваджень проти експрезидента.

Паралелі зі "справою Тимошенко"

У "справі Семочка" Порошенку загрожує від семи до десяти років позбавлення волі. Підозри в інших провадженнях ще офіційно не висунуті, експрезидент поки що ходить на допити. Звинувачення проти нього дуже різноманітні: від нелегального ввезення в Україну картин чи випадків хуліганства під час робочих поїздок до таких тяжких закидів, як державна зрада у зв'язку з подіями у Керченській протоці, коли українські моряки потрапили у російський полон.

Розмаїття кримінальних проваджень проти експрезидента України не залишилося без уваги політиків у Німеччині. "Ми спостерігаємо за кримінальним переслідуванням проти колишнього українського президента Порошенка з глибоким занепокоєнням. На жаль, доводиться виходити з очевидно політичних мотивів переслідування", - зазначив зовнішньополітичний речник фракції правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Нільс Шмід (Nils Schmid). Політик проводить паралелі зі справою експрем'єрки Юлії Тимошенко, кримінальне переслідування якої було ініційовано після перемоги на президентських виборах 2010 року Віктора Януковича.

Нільс Шмід з правлячої СДПН вважає, що справи проти Порошенка нагадують те, як свого часу саджали до в'язниці Юлію Тимошенко

"Українська влада має розуміти, що навіть спроба боротися з політичними конкурентами засобами політично мотивованого кримінального переслідування завдає серйозної шкоди репутації країни і підриває віру у правову державу", - застерігає Нільс Шмід. За його словами, чіткий сигнал українським політикам від його політичної сили полягає у тому, щоби вести політичну боротьбу через голосування виборців на дільницях, а не засобами кримінального судочинства.

Боротьба з корупцією чи "роздмухування дрібниць"?

Про паралелі зі справою Юлії Тимошенко, яка після поразки на президентських виборах десять років тому постала перед судом за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газового контракту з Росією і зрештою опинилася у в'язниці, говорить і доповідач з питань України іншої правлячої політичної сили Німеччини - фракції ХДС/ХСС - Франк Штеффель (Frank Steffel). "Складається враження, що роздмухується будь-яка дрібниця, аби лише відкрити на нього (Порошенка. - Ред.) якесь провадження. З цього випливає припущення, що це може бути політично мотивоване переслідування", - зазначив соратник канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) по Християнсько-демократичному союзуу розмові з DW.

Франк Штеффель з фракції ХДС/ХСС вважає, що українські правоохоронні органи, коли йдеться про Порошенка, чіпляються за будь-які дрібниці

Штеффель звертає увагу на те, що замість розслідувати підозри у корупції чи зловживанні владою в інтересах власного бізнесу, проти Порошенка розслідують цілу низку різноманітних проваджень, зміст яких дивує німецького політика. "Боротися з корупцією треба. А Порошенко, без сумніву, робив сумнівні речі у бізнесі. Але те, що йому інкримінують нині, - це переважно речі, пов'язані з перевищенням повноважень або навіть якісь порушення митних процедур при ввезенні картин", - констатує представник фракції ХДС/ХСС.

У фракції Вільної демократичної партії (ВДП), не коментуючи зміст звинувачень проти українського експрезидента, також закликають українське керівництво рішуче боротися з корупцією. "Це означає, зокрема, що розслідування мають проводитися незалежно від партійної приналежності. При цьому треба, як мінімум, гарантувати дотримання норм правової держави - за цим мають стежити і федеральний уряд Німеччини, і Європейський Союз", - закликав зовнішньополітичний речник фракції ВДП Біджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) у коментарі DW.

Увага німецького МЗС і вимоги реформи судочинства

Франк Штеффель з фракції консерваторів застерігає, що за кілька років Володимира Зеленського в разі зміни влади так само можуть чекати кримінальні провадження. Адже, за словами депутата, так само як і Порошенко за час перебування при владі, за перший рік президентства його наступник також не демонструє політичної волі для підсилення незалежності юстиції від політичних впливів.

Про необхідність таких реформ говорять і співрозмовники DW у міністерстві закордонних справ Німеччини. У зовнішньополітичному відомстві "дуже уважно спостерігають" за кримінальним переслідуванням Петра Порошенка, зокрема, через німецьке дипломатичне представництво у Києві. Водночас Берлін наполегливо піднімає у розмовах з українськими колегами питання боротьби з корупцією і проблем з забезпеченням норм правової держави. Про це, за інформацією DW, йшлося і під час нещодавньої зустрічі глави німецького МЗС Гайко Мааса (Heiko Maas) з його українським колегою Дмитром Кулебою.

Дипломати у Берліні спантеличені планами української влади реформувати судочинство на свій лад, не враховуючи рекомендації Венеціанської комісії Ради Європи. "Ми зі стурбованістю спостерігаємо за планами реформи судочинства, які не виправдовують очікувань міжнародних партнерів", - зазначив співрозмовник DW у зовнішньополітичному відомстві Німеччини. Венеціанська комісія та громадські активісти в Україні критикують розпочату Зеленським судову реформу як таку, яка не відповідає задекларованій меті підвищити незалежність суддів.

Політики у Берліні сумніваються у незаангажованості генпрокурорки Венедіктової

Сумніви у незалежності прокуратури

Депутати Бундестагу також відкрито говорять про сумніви у незаангажованості очільниці Офісу генерального прокурора Ірини Венедіктової. До свого призначення на цю посаду у березні цього року Венедіктова була депутаткою від президентської партії "Слуга народу". Вона прийшла на зміну безпартійному юристу Володимиру Рябошапці, який був звільнений після того, як відмовився підписати підозру у кримінальному провадженні проти Петра Порошенка, в рамках якого експрезидент нині постав перед судом. Рябошапка назвав текст підозри Порошенку, який йому пропонували підписати слідчі Державного бюро розслідувань, "необґрунтованим і незаконним"

"Саме з огляду на останні кадрові перестановки в Офісі генерального прокурора ми будемо уважно стежити за процесами проти Порошенка", - зазначив у коментарі DW член парламентського комітету у закордонних справах, речник фракції Зелених у Бундестазі з питань Східної Європи Мануель Сарацін (Manuel Sarrazin). Він імені німецьких Зелених політик закликав забезпечити незалежність, законність і адекватність судових процесів проти Петра Порошенка. "Показові політичні процеси були би колосальним регресом для України", - застеріг Сарацін.