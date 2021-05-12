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Генеральна прокуратура України (ГПУ)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ГПУ".

Прокуратура України є єдиною системою органів державної влади, які здійснюють обвинувальну, представницьку, контрольно-наглядову функції. В 2019-2020 роках була проведена реформа генеральної прокуратури й замість Генеральної прокуратури України (ГПУ) створено Офіс генерального прокурора, який розпочав свою роботу в січні 2020 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський проти Медведчука: чи причетний Байден до справи проти олігарха (12.05.2021) 12.05.2021

Віктора Медведчука звинувачують у держзраді. Вже підписано відповідні підозри. Що це означає? Як це позначиться на відносинах Києва і Москви? А також чи причетний Вашингтон до такої активізації української влади у боротьбі з корупцією та впливом олігархів?
Коментар: Зеленський хоче переобратися, борючись з Медведчуком

Коментар: Зеленський хоче переобратися, борючись з Медведчуком 12.05.2021

Звинувачення Віктора Медведчука в державній зраді паралізують його діяльність в Україні. Головне тепер - довести їх у суді. Але це, схоже, не основна мета команди президента Зеленського, пише Сергій Руденко.

Вирок Сергію Стерненку викликав хвилю протестів (24.02.2021) 24.02.2021

Близько двох тисяч людей зібрались під Офісом президента після вироку Приморського районного суду Одеси екскерівнику одеського осередку "Правого сектору"  Сергію Стерненку. Протестувальники вимагали звільнення Стерненка, а також відставки Генпрокурора Ірини Венедіктової та очільника МВС Арсена Авакова.

Ця посада не для Зеленського - Сенцов в інтерв'ю DW (відео)

"Ця посада не для Зеленського" - Сенцов в інтерв'ю DW (відео) 18.12.2020

Олег Сенцов вважає, що оточення Зеленського згортає антикорупційні реформи, відбувається відкат у часи Януковича і створюються умови для реваншу проросійських сил. Про це та інше колишній в'язень Кремля - інтерв'ю DW.
Коментар: 20 років без Гонгадзе - невивчені уроки української історії

Коментар: 20 років без Гонгадзе - невивчені уроки української історії 17.09.2020

Вбивство Георгія Гонгадзе 20 років тому змінило хід історії України, а також показало, що займатися журналістикою в країні небезпечно - було і залишається, упевнений Сергій Руденко.
Нелегальна зброя в Україні: скільки її та як її вилучити

Нелегальна зброя в Україні: скільки її та як її вилучити 22.07.2020

Надзвичайна ситуація з озброєним захопленням заручників у Луцьку вкотре привернула увагу до проблеми "чорного ринку" зброї в Україні. Які масштаби цього явища та що пропонують експерти?
Кримінальні справи проти Порошенка: чим стурбовані у Берліні (відео)

Кримінальні справи проти Порошенка: чим стурбовані у Берліні (відео) 01.07.2020

У переслідуваннях п’ятого президента України Петра Порошенка німецькі політики вбачають політичні мотиви. У ФРН кажуть: Володимира Зеленського в разі зміни влади так само можуть чекати кримінальні провадження.

Справи проти Порошенка: про що Зеленського попереджає Берлін (01.07.2020) 01.07.2020

У переслідуваннях п’ятого президента України Петра Порошенка німецькі політики вбачають політичні мотиви. У ФРН звертають увагу на те, що за кілька років Володимира Зеленського в разі зміни влади так само можуть чекати кримінальні провадження, якщо не буде справді незалежної юстиції.

Кримінальні справи щодо Порошенка: у Берліні бачать політичний підтекст

Кримінальні справи щодо Порошенка: у Берліні бачать політичний підтекст 01.07.2020

МЗС Німеччини і депутати Бундестагу уважно стежать за кримінальним переслідуванням експрезидента України Петра Порошенка. У Берліні не виключають політичного підтексту цих справ і закликають Київ до неупередженості.
У ДБР стверджують, що Порошенко відмовився отримати підозру

У ДБР стверджують, що Порошенко відмовився отримати підозру 10.06.2020

У ГПУ повідомляють, що відносно Порошенка вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ще одна весна без посадок: що заважає виконанню обіцянки Зеленського

Ще одна весна без посадок: що заважає виконанню обіцянки Зеленського 24.04.2020

"Весна прийде - саджати будемо", - це гасло Володимир Зеленський не міг не згадати, підбиваючи підсумки першого року після обрання. Що відомо про резонансні провадження, розпочаті з його приходом до влади?
Ірина Венедіктова на чолі ГПУ: незалежна інстанція чи заангажований політик?

Ірина Венедіктова на чолі ГПУ: незалежна інстанція чи заангажований політик? 17.03.2020

Вперше в історії України генеральну прокуратуру очолила жінка. Чи буде соратниця Володимира Зеленського Ірина Венедіктова незалежною на цій посаді? Це питання DW поставила політкам і експертам.
Більше не свій хлопець: чому парламент втратив довіру до генпрокурора

Більше не свій хлопець: чому парламент втратив довіру до генпрокурора 06.03.2020

Верховна Рада відправила у відставку генпрокурора Руслан Рябошапку. Йому закинули відсутність результатів у переслідуванні представників попередньої влади, сам Рябошапка говорить про опір реформі прокуратури.
Вбивство Гандзюк: Україна направила запит про екстрадицію Левіна з Болгарії

Вбивство Гандзюк: Україна направила запит про екстрадицію Левіна з Болгарії 27.01.2020

Офіс генпрокурора України направив в Болгарію запит на екстрадицію Олексія Левіна, якого днями затримали. Він є підозрюваним у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Правоохоронці затримали підозрюваного у причетності до вбивства Гандзюк

Правоохоронці затримали підозрюваного у причетності до вбивства Гандзюк 20.01.2020

Правоохоронці провели спецоперацію у Херсонській області, під час якої повідомили про підозру дев'ятьом особам, зокрема Ігорю Павловському, який може бути причетний до вбивства Гандзюк.

Збиття літака МАУ: В Україні змінили кваліфікацію злочину

Збиття літака МАУ: В Україні змінили кваліфікацію злочину 11.01.2020

Офіс генпрокурора змінив кваліфікацію кримінального провадження щодо збиття українського літака МАУ в Ірані та доручив досудове розслідування СБУ.
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