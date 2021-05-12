Генеральна прокуратура України (ГПУ)

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ГПУ".
Прокуратура України є єдиною системою органів державної влади, які здійснюють обвинувальну, представницьку, контрольно-наглядову функції. В 2019-2020 роках була проведена реформа генеральної прокуратури й замість Генеральної прокуратури України (ГПУ) створено Офіс генерального прокурора, який розпочав свою роботу в січні 2020 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Віктора Медведчука звинувачують у держзраді. Вже підписано відповідні підозри. Що це означає? Як це позначиться на відносинах Києва і Москви? А також чи причетний Вашингтон до такої активізації української влади у боротьбі з корупцією та впливом олігархів?
Близько двох тисяч людей зібрались під Офісом президента після вироку Приморського районного суду Одеси екскерівнику одеського осередку "Правого сектору" Сергію Стерненку. Протестувальники вимагали звільнення Стерненка, а також відставки Генпрокурора Ірини Венедіктової та очільника МВС Арсена Авакова.
У переслідуваннях п’ятого президента України Петра Порошенка німецькі політики вбачають політичні мотиви. У ФРН звертають увагу на те, що за кілька років Володимира Зеленського в разі зміни влади так само можуть чекати кримінальні провадження, якщо не буде справді незалежної юстиції.