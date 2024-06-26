Експосадовця ГПУ Щербину засудили до 6 років за корупцію

У 2019 році Щербина вимагав з однієї зі столичних компаній-забудовниць 150 тисяч доларів хабаря нібито для подальшої передачі директору ДБР Роману Трубі за закриття кримінального провадження.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) засудила колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ігоря Щербину до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це у середу, 26 червня, повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"За вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.4 ст.369, ч.1 ст.263 КК України та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного їй на праві власності майна. Крім того суд позбавив особу класного чину старшого радника юстиції. На виконання рішення суду особу взято під варту у залі суду", - йдеться у повідомленні САП.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку, додали в САП.

За даними слідства, у 2019 році, Ігор Щербина за посередництва підприємця Валентина Шевченка вимагав з однієї зі столичних компаній-забудовниць 150 тисяч доларів неправомірної вигоди нібито для подальшої передачі директору Державного бюро розслідувань (ДБР) Роману Трубі.

Очільник ДБР в обмін на гроші начебто мав забезпечити закриття кримінального провадження, що розслідує територіальне управління цього органу щодо дій згаданої компанії. Щербину затримали після першої частина хабаря - 75 тисяч доларів. Валентин Шевченко пішов на угоду із слідством та вийшов на волю умовно достроково.

Вищий антикорупційний суд ще у грудні 2019 року обрав запобіжний захід Ігорю Щербині у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2,13 мільйона гривень.

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