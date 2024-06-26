Експосадовця ГПУ Щербину засудили до 6 років за корупцію

Експосадовця ГПУ Щербину засудили до 6 років за корупцію26 червня 2024 р.
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) засудила колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ігоря Щербину до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це у середу, 26 червня, повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
"За вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.4 ст.369, ч.1 ст.263 КК України та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного їй на праві власності майна. Крім того суд позбавив особу класного чину старшого радника юстиції. На виконання рішення суду особу взято під варту у залі суду", - йдеться у повідомленні САП.
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку, додали в САП.
За даними слідства, у 2019 році, Ігор Щербина за посередництва підприємця Валентина Шевченка вимагав з однієї зі столичних компаній-забудовниць 150 тисяч доларів неправомірної вигоди нібито для подальшої передачі директору Державного бюро розслідувань (ДБР) Роману Трубі.
Очільник ДБР в обмін на гроші начебто мав забезпечити закриття кримінального провадження, що розслідує територіальне управління цього органу щодо дій згаданої компанії. Щербину затримали після першої частина хабаря - 75 тисяч доларів. Валентин Шевченко пішов на угоду із слідством та вийшов на волю умовно достроково.
Вищий антикорупційний суд ще у грудні 2019 року обрав запобіжний захід Ігорю Щербині у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2,13 мільйона гривень.
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