Як Разумков посварився з Зеленським через закон про олігархів

Ще 21 вересня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко називав напруженість у відносинах між фракцією та головою Верховної Ради Дмитром Разумковим "складною виробничою ситуацією" та не виключав того, що вже незабаром депутати можуть почати збирати підписи за відставку спікера.

А у четвер, 30 вересня, цю майже відкриту погрозу було реалізовано. Сам Разумков повідомив у Facebook, що його колеги по партії прийшли за підписними листами про відкликання його з посади голови Верховної Ради України. Мовляв, таку пропозицію подав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. При цьому спікер зазначив, що не зволікатиме, а підписні листи його однопартійці отримають у той же день.

Перепона для "турборежиму" Зеленського

У розмові з DW керівник київського Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначає - охолодження відносин між головою Верховної Ради та президентом Володимиром Зеленським і його адміністрацією почалося ледь не з перших місяців після початку роботи нового складу парламенту. А у подальшому, за словами експерта, кількість приводів для обопільного невдоволення лише накопичувалася.

Із цим погоджується і професор Києво-Могилянської академії та науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань, за словами якого, перехід суперечки у "гарячу" фазу зовсім не став несподіванкою. На його думку, якщо спочатку Разумков поводився цілком у дусі президентської політичної сили, що ставила на перший план швидкість ухвалення потрібних Зеленському законів, подекуди нехтуючи регламентом, то пізніше спікер почав діяти зваженіше та з більшою увагою до правил роботи парламенту. "Це цілком у дусі попередників Разумкова - парламент та його спікери традиційно намагалися обмежувати авторитарні тенденції, які рано чи пізно починали демонструвати українські президенти", - впевнений експерт.

Конфлікт через закон "про олігархів"

Втім, у публічну площину протистояння перейшло лише зараз, коли Разумков почав публічно критикувати колег по партії за те, яким чином вони просувають у Верховній Раді президентську ініціативу - так званий законопроєкт про олігархізацію.

При цьому спікер не обмежувався лише заявами. Ще 14 вересня він направив ухвалений у першому читанні документ до Венеціанської комісії. Арахамія тоді розкритикував дії глави Верховної Ради і назвав їх спробою "збити" розгляд законопроєкту.

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А вже 20 вересня Разумков відкрито виступив проти внесення так званого закону про деолігархізацію до порядку денного для розгляду у другому читанні. Він наполягав, що документ не був готовий до розгляду, а сам він на момент голосування не був присутнім у залі засідань під приводом того, що вдруге заразився коронавірусом.

Навіть після ухвалення документа він продовжував критикувати його, вважаючи його ухваленим з порушенням регламенту, і відмовлявся "переголосовувати" у Верховній Раді після того, як народні депутати виявили, що ухвалили три правки, які суперечать одна одній.

Для Зеленського ця ситуація, за словами Фесенка, поставила питання довіри до спікера руба. "Законопроєкт про олігархів був дуже важливим для президента, і після такого демаршу Разумкова зберегти попередні, нехай і прохолодні відносини з головою парламенту вже було неможливо", - впевнений експерт.

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Тест на лояльність Зеленському

При цьому збір підписів за відставку спікера Верховної Ради, який йшов першим номером у виборчому списку "Слуги народу", стане для депутатів від цієї партії своєрідним тестом на лояльність до президента, вважає Фесенко. Він очікує, що цей процес відбудеться вже під час кількаденної зустрічі Зеленського зі "слугами" у Трускавці.

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При цьому експерт впевнений, що щонайменше 150 підписів для ініціації відставки точно набереться. "Разумков провів у Верховну Раду не так вже й багато своїх людей, ще декілька десятків мають з ним добрі відносини, але усім їм доведеться обирати, чи вони зі спікером, чи з президентом", - пояснює Фесенко, на думку якого багато хто зі "слуг" вирішить саме на користь Зеленського.

Та попри це, ставити хрест на політичній кар'єрі спікера зарано, впевений Гарань. За його словами, наразі президентський рейтинг Разумкова є низьким, але він має чудові перспективи, якщо приєднається до політичної команди якоїсь з нових сил, здатних подолати п'ятивідсотковий бар'єр на майбутніх виборах.

За словами Фесенка, допомогти йому у цьому може присутність на деяких телеканалах, власники яких також критично ставились до президентського законопроєкту про деолігархізацію. При цьому експерт не виключає, що Разумков навіть спробує створити власний політичний проєкт. "Він - талановитий політик, і його ім'я вже відоме широкому загалу", - резюмує Фесенко.