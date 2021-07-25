Голова Верховної Ради не братиме участь у виїзному засіданні РНБО

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не братиме участь у виїзному засіданні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) в Донецькій області у п'ятницю, 30 липня, через робочу поїздку південними областями, яка досі триває.

"На жаль, я не встигаю. Якщо не помиляюся, засідання вже розпочалося або незабаром має розпочатися. Відрядження планувалося два тижні тому, офіційні матеріали з'явилися понад тиждень тому, а про РНБО всі дізналися два дні тому. Тому, на жаль, я не міг вже скасувати свою робочу поїздку і до Миколаївської, і до Одеської областей, я звик виконувати те, що я обіцяю", - сказав Разумков у коментарі інформагентству "Інтерфакс-Україна".

З 28-го до 30 липня Разумков із триденним робочим візитом перебуває в Одеській та Миколаївській області.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України 30 липня проведе виїзне засідання в Донецькій області, планується розгляд восьми питань.

"Будуть питання кордону, питання безпеки в енергетичному секторі, питання, пов'язані з медициною, водою тощо. Вісім питань завтра розглядатимемо", - сказав Данілов у кулуарах Конгресу місцевих та регіональних влад при президенті України і Національної ради реформ.

Нагадаємо, в інтерв'ю Deutsche Welle минулого року Разумков заперечив наявність президентських амбіцій. Відповідаючи на запитання щодо мети частих поїздок регіонами, він зазначив, що "що будь-який чиновник (...) повинен спілкуватися з людьми". Разумков додав, що "сидіти лише під куполом і в кабінетах - це втратити зв'язок з тими людьми, які за тебе віддали голоси".

У лютому цього року під час голосування на засіданні РНБО щодо санкцій стосовно трьох телеканалів Разумков утримався.