 Голова Верховної Ради не братиме участь у виїзному засіданні РНБО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2021

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Новини

Голова Верховної Ради не братиме участь у виїзному засіданні РНБО

Дмитро Разумков пояснив, що не братиме участь у виїзному засіданні РНБО в Донецькій області через робочу поїздку півднем України.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков (архівне фото)

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков (архівне фото)

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не братиме участь у виїзному засіданні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) в Донецькій області у п'ятницю, 30 липня, через робочу поїздку південними областями, яка досі триває.

"На жаль, я не встигаю. Якщо не помиляюся, засідання вже розпочалося або незабаром має розпочатися. Відрядження планувалося два тижні тому, офіційні матеріали з'явилися понад тиждень тому, а про РНБО всі дізналися два дні тому. Тому, на жаль, я не міг вже скасувати свою робочу поїздку і до Миколаївської, і до Одеської областей, я звик виконувати те, що я обіцяю", - сказав Разумков у коментарі інформагентству "Інтерфакс-Україна".

З 28-го до 30 липня Разумков із триденним робочим візитом перебуває в Одеській та Миколаївській області.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України 30 липня проведе виїзне засідання в Донецькій області, планується розгляд восьми питань. 

"Будуть питання кордону, питання безпеки в енергетичному секторі, питання, пов'язані з медициною, водою тощо. Вісім питань завтра розглядатимемо", - сказав Данілов у кулуарах Конгресу місцевих та регіональних влад при президенті України і Національної ради реформ.

Нагадаємо, в інтерв'ю Deutsche Welle минулого року Разумков заперечив наявність президентських амбіцій. Відповідаючи на запитання щодо мети частих поїздок регіонами, він зазначив, що "що будь-який чиновник (...) повинен спілкуватися з людьми". Разумков додав, що "сидіти лише під куполом і в кабінетах - це втратити зв'язок з тими людьми, які за тебе віддали голоси".

У лютому цього року під час голосування на засіданні РНБО щодо санкцій стосовно трьох телеканалів Разумков утримався.

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