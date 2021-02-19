Разумков пояснив своє голосування на РНБО щодо санкцій

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який утримався під час голосування за запровадження санкцій проти телеканалів "112. Україна", NewsOne та ZIK, пояснив, чому на засіданн Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) 19 лютого підтримав санкції проти Віктора Медведчука та низки інших фізичних і юридичних осіб, хоча й висловив при цьому окрему думку.

За словами Разумкова, на останньому засіданні РНБО він підтримав запровадження санкцій, оскільки у списку, крім громадян України, були також і громадяни РФ. У той час як у рішенні РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів йшлося лише про громадянина України, а норми закону про санкції прописані так, що не можуть поширюватися на українських громадян.

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"Так, дійсно, це було так. Чому? Тому що це рішення стосувалося і громадян України, і громадян Російської Федерації. І ви знаєте про моє перше голосування (коли Разумков утримався під час голосування за запровадження санкцій проти трьох телеканалів. - Ред.). Це стосується правової позиції. Подобається вона нам, чи не подобається, але вона має бути правовою незалежно від того, де рішення ухвалюють - у Верховній Раді, на засіданнях РНБО чи в будь- якому іншому відомстві", - заявив Разумков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", фрагменти якого оприлюднені у середу, 24 лютого.

За словами Разумкова, саме тому він і окреслив свою позицію: якщо йти шляхом санкцій, то паралельно потрібно йти судовим шляхом або внести зміни до закону про санкції.

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"Нам треба (...) змінити закон про санкції, щоб ні в кого не було різночитань і щоб такі повноваження були в повному обсязі в РНБО. І тоді це було б дієвим механізмом", - сказав Разумков.

Він звернув увагу на існування думки про можливість застосовувати санкції нарівні з іноземними громадянами до українців, які пов'язані з терористичною діяльністю.

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"Але якщо ми піднімемо з вами стенограму засідання Верховної Ради, коли розглядали закон про санкції (серпень 2014 року. - Ред.), то там чітко звучить формулювання, що на громадян України санкції не поширюються", - резюмував голвоа Верховної Ради.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) 19 лютого запровадила санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, зокрема народного депутата України від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука та його дружини, телеведучої Оксани Марченко, а також кількох громадян РФ. "За" санкції проголосували всі члени РНБО, але один із невеликим зауваженням. Згодом у ЗМІ з'явилися повідомлення, що зауваження висловив Дмитро Разумков.

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Під час голосування на засіданні РНБО 2 лютого щодо запровадження санкцій проти проти телеканалів 112, ZIK і NewsOne спікер ВР утримався.