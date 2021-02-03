 Верховний Суд отримав новий позов через закриття телеканалів ″112 Україна″, NewsOne і ZIK | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2021

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Новини

Верховний Суд отримав новий позов через закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK

Позов поданий від фізичної особи до президента України Володимира Зеленського з вимогою визнати незаконним указ про накладення санкцій на 112, NewsOne та ZIK.

Верховний Суд отримав новий позов через закриття телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK

Верховний Суд отримав новий позов через закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK

До Верховного Суду України надійшов ще один позов від фізичної особи до президента України Володимира Зеленського з вимогою визнати незаконним указ, що вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

"Надійшов ще один позов від фізособи з оскарженням указу про санкції", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Верховному Суді у вівторок, 9 лютого.

При цьому в суді наголосили, що позов надійшов щойно, щодо нього не відкрито провадження і не призначено дату розгляду, як і щодо тих, що надійшли раніше. За даними агенції, цей позов подав харківський юрист Роман Лихачов.

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Раніше до Верховного Суду надійшли два позови від фізосіб із вимогами визнати незаконним указ президента. Як повідомлялося, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким фактично ззаблокував діяльність трьох телеканалів - "112", NewsOne і ZIK, які пов'язують з одним із лідерів партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

Згідно з рішенням, персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи застосовуватимуться, зокрема, до Тараса Козака та юридичних осіб "Аріадна ТВ", "Новий Формат ТВ", "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", "Новини 24 години", "Нові комунікації".

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