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Дмитро Разумков
Дмитро Разумков - український політик, колишній голова Верховної Ради України.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Чи реально повернути доплати військовим не на передовій
Чи реально повернути доплати військовим не на передовій
Рада намагається повернути скасовані урядом виплати у 30 тисяч гривень окремим законом, але поки що процес буксує. Чому?
Політика
13.04.2023
13 квітня 2023 р.
Яценюк про проєкт "Стіна" і свої політичні амбіції (відео)
Яценюк про проєкт "Стіна" і свої політичні амбіції (відео)
Коли добудують "Стіну" і з чим пов'язані провали цього проєкту, DW розпитала експрем'єра України Арсенія Яценюка.
Політика
23.11.2021
23 листопада 2021 р.
Яценюк про "Стіну", сильного Путіна і свої політичні амбіції
Яценюк про "Стіну", сильного Путіна і свої політичні амбіції
Коли добудують "Стіну" і з чим пов'язані провали в реалізації цього проєкту, DW розпитала експрем'єра Арсенія Яценюка.
Політика
22.11.2021
22 листопада 2021 р.
23:53 хв.
Зеленський підписав закон про деолігархізацію
Зеленський підписав закон про деолігархізацію
В олігархів тепер, за словами Зеленського, є два шляхи - стати чесними або розпочати "чорну" сторінку своєї історії.
Політика
05.11.2021
5 листопада 2021 р.
Чи може "Слуга народу" позбавити Разумкова мандата?
Чи може "Слуга народу" позбавити Разумкова мандата?
Чи може "Слуга народу" позбавити Разумкова мандата?
Політика
18.10.2021
18 жовтня 2021 р.
Чого очікувати від Стефанчука на посаді голови Ради
Чого очікувати від Стефанчука на посаді голови Ради
Експерти застерігають, що таке призначення може дозволити Зеленському сконцентрувати ще більше влади у своїх руках.
Політика
08.10.2021
8 жовтня 2021 р.
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