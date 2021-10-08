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Дмитро Разумков

Дмитро Разумков - український політик, колишній голова Верховної Ради України.

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Докладно

Українські військові в Києві

Чи реально повернути доплати військовим не на передовій

Чи реально повернути доплати військовим не на передовій

Рада намагається повернути скасовані урядом виплати у 30 тисяч гривень окремим законом, але поки що процес буксує. Чому?
Політика13 квітня 2023 р.
Арсеній Яценюк: якою була його головна помилка

Яценюк про проєкт "Стіна" і свої політичні амбіції (відео)

Яценюк про проєкт "Стіна" і свої політичні амбіції (відео)

Коли добудують "Стіну" і з чим пов'язані провали цього проєкту, DW розпитала експрем'єра України Арсенія Яценюка.
Політика23 листопада 2021 р.
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Яценюк про "Стіну", сильного Путіна і свої політичні амбіції

Яценюк про "Стіну", сильного Путіна і свої політичні амбіції

Коли добудують "Стіну" і з чим пов'язані провали в реалізації цього проєкту, DW розпитала експрем'єра Арсенія Яценюка.
Політика22 листопада 2021 р.23:53 хв.
Зеленський вніс до парламенту закон про деолігархізацію в червні 2021 року

Зеленський підписав закон про деолігархізацію

Зеленський підписав закон про деолігархізацію

В олігархів тепер, за словами Зеленського, є два шляхи - стати чесними або розпочати "чорну" сторінку своєї історії.
Політика5 листопада 2021 р.
Дмитро Разумков (праворуч) у Верховній Раді (фото з архіву)

Чи може "Слуга народу" позбавити Разумкова мандата?

Чи може "Слуга народу" позбавити Разумкова мандата?

Чи може "Слуга народу" позбавити Разумкова мандата?
Політика18 жовтня 2021 р.
Новий голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

Чого очікувати від Стефанчука на посаді голови Ради

Чого очікувати від Стефанчука на посаді голови Ради

Експерти застерігають, що таке призначення може дозволити Зеленському сконцентрувати ще більше влади у своїх руках.
Політика8 жовтня 2021 р.
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