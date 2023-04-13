Чи реально повернути доплати військовим не на передовій

Скасовані урядом безумовні доплати в 30 тисяч гривень військовим, які не воюють на передовій, спричинили бурхливу дискусію в Україні. Рада намагається повернути виплати окремим законом, але поки що процес буксує. Чому?

Розмір виплат військовим нині в Україні хвилює багатьох, адже чи не у кожній українській родині хтось з рідних пішов добровольцем, хтось мобілізований, хтось воює на передовій, хтось несе службу в тилу. Після повномасштабного вторгнення Росії держава зобов'язалася виплачувати українським військовим доплати до регулярного грошового забезпечення - 100 тисяч гривень за участь у боях на передовій або 30 тисяч гривень за службу в тилу.

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На додаткові виплати військовим бракує коштів

Однак на початку цього року в уряді зрозуміли, що рекордні видатки на оборону немає з чого покривати. Умови допомоги міжнародних партнерів передбачають фінансування передусім соціальних та гуманітарних потреб, натомість шукати гроші на забезпечення армії Україна має сама. Як свідчать відкриті дані порталу openbudget.gov.ua, у січні 2023 року частка видатків на армію сягнула рекордної позначки в історії, перевищивши 50 відсотків бюджету України. Тоді ж Кабінет міністрів вніс зміни до своєї постанови та скасував з 1 лютого централізовані та безумовні доплати в розмірі 30 тисяч гривень тим військовослужбовцям, що працюють у тилу. Міністерства та державні органи хоч і отримали право самостійно визначати порядок і умови виплати додаткової винагороди для військових та інших силовиків, але лише в окремих випадках.

За даними міністерства фінансів, видатки бюджету лише на зарплати військовим у січні-лютому становили 148,7 мільярда гривень. Водночас, як повідомив міністр Сергій Марченко на зустрічі в Європейській Бізнес Асоціації наприкінці березня, місячні доходи держбюджету майже вдвічі менші - близько 80 мільярдів гривень.

"Ці виплати військові витрачають на купівлю собі амуніції"

Скасування виплат викликало критику серед військових. Було зареєстровано кілька петицій на сайті президента з вимогою повернути доплати, які підтримала необхідна для розгляду кількість людей. Депутати Верховної Ради також подали кілька проєктів законів, які б дозволили повернути виплати, зокрема хоча б для медичних, логістичних та інших важливих підрозділів.

Поки що доплати до жалування отримують лише солдати, що беруть участь у боях на передовій Фото: Roman Chop/AP/picture alliance

Зрештою, 10 квітня, розглядаючи зміни до закону про правовий режим воєнного стану, депутати раптово проголосували за поправку, яка повертає 30 тисяч надбавки до зарплат військовим. Її запропонувала група депутатів на чолі з колишнім спікером Раді Дмитром Разумковим, її підтримали 254 нардепи. У цій поправці йдеться про те, що на період дії воєнного стану доплату в 30 тисяч гривень мають отримувати військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та поліцейські незалежно від покладених на них завдань чи районів проходження служби.

Натомість грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ та менеджменту державних підприємств, згідно з поправкою, має бути обмежене до 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року. Таким чином, за задумом парламентарів, мають звільнитися потрібні для виплат військовим додаткові бюджетні кошти.

Лідер опозиційної фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко з трибуни парламенту заявив, що повернення військовим виплат у 30 тисяч - це обов'язок держави перед захисниками. Автор поправки Дмитро Разумков у своєму блозі на сайті "Українська правда" написав про свою ініціативу: "Ці виплати військові витрачають на купівлю собі амуніції, бронежилетів, ремонт і заправку автомобілів для фронту. У всіх також є і свої родини, які мають гідно жити в тилу. Це все потребує грошей, і наші військові не мають щодня думати, як прогодувати родину, поки виконують завдання".

Повернення доплат військовим буксує

Позатим, вже за день після голосування за поправку процес ухвалення закону заблокували. Депутат від фракції "Голос" Володимир Цабаль зареєстрував проєкт постанови, яка стосується закону, де передбачено повернення щомісячної виплати додаткових 30 тисяч військовослужбовцям, поліцейським та рятувальникам. Він закидає Раді ухвалення закону з порушенням процедури. Коли розглядатимуть цю постанову, поки не відомо. Натомість народний депутат Ярослав Железняк з фракції "Голос" уточнив, що поки документ не планують розглядати в залі через графік засідання Ради. Так чи інакше - тепер процес ухвалення закону, а отже й повернення доплат військовим, заблоковано.

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Верховна Рада повернула доплати військовим окремим законом, але процес буксує (фото з архіву) Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/IMAGO

Утім, справжня причина, через яку депутати затягують вступ в силу поправки з повернення доплат військовим, та сама - в бюджеті бракує коштів, переконана експертка Центру економічної стратегії Марія Репко. "Український держбюджет надзвичайно дефіцитний, тому додаткові витрати - це ще більший дефіцит і тягар. Коштів, які заберуть у держслужбовців та керівників держкомпаній, навряд чи вистачить. Це рішення абсолютно не прораховане і популістське. Адже у нас всі люблять військових і не люблять чиновників, але реальних прорахунків за цим не стоїть", - сказала DW Марія Репко. За її словами, зараз практично всі видатки українського держбюджету, окрім витрат на війну, покриваються за рахунок міжнародних донорів через кредити та гранти. І дефіцит однієї статті видатків збільшує загальний дефіцит бюджету, що за її словами, може викликати запитання у міжнародних партнерів.

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У Міжнародному валютному фонді вже повідомили, що вивчають ухвалену парламентом поправку, яка повертає військовим доплати. "Нам відомо про поправку, ухвалену парламентом 10 квітня щодо правових засад для застосування заходів, пов'язаних із воєнним станом, і ми перебуваємо в процесі оцінки її впливу", - сказав голова місії фонду в Україні Ґевін Ґрей у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Трильйон гривень на повернення доплат військовим

Додатково на повернення доплат військовим тільки на цей рік потрібно знайти близько трильйона гривень, наголошує член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський. Про те, що у бюджеті бракує грошей на доплати військовим, кажуть і в профільному комітеті Ради. Там вказують на те, що виграні за рахунок скорочення виплат держслужбовців та менеджерів держпідприємств кошти покриють лише два відсотки додаткових потреб. За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. На повернення доплат військовим потрібно додатково знайти близько 150 мільярдів гривень. "Пропоную припинити емоційну дискусію навколо повернення або не повернення доплат військовим, перевівши її в конструктивну площину. А саме авторам пропозиції, не чекаючи розгляду блокуючої постанови Володимира Цабаля, подати відповідні збалансовані зміни до закону про бюджет 2023, передбачивши джерела фінансування не у вигляді 2,5 мільярда з 150 необхідних, а в повному, передбаченому елементарними правилами математики, обсязі", - написав Гетьманцев у своєму каналі в Telegram.