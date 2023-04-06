СБ погіршив прогноз економічного зростання України

Згідно з очікуваннями аналітиків Світового банку, цьогоріч економіка України зросте на 0,5 відсотка, що значно менше за попередні прогнози. У 2024 очікується зростання на 3,5 відсотка.

Аналітики Світового банку (СБ) очікують, що цьогоріч економічне зростання в Україні становитиме 0,5 відсотка після стрімкого падіння на 29,2 відостка торік. Таку цифру містить оприлюднений у четвер, 6 квітня, оновлений Економічний огляд регіону , складений банком.

"Хоч економічні збитки, яких зазнала Україна внаслідок вторгнення (РФ. - Ред.), величезні, розблокування українських портів у Чорному морі, відновлення торгівлі зерном, а також суттєва підтримка з боку донорів допомагають підтримувати економічну активність цього року", - йдеться в огляді.

Згідно з останніми оцінками СБ, 2024 року динаміка економічного розвитку України дещо прискориться, оскільки очікується зростання економіки обсягом 3,5 відсотка, а прогноз на 2025 рік взагалі передбачає зростання на 6,5 відсотка.

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Нинішні прогнози значно гірші порівняно з очікуваннями на початок року, адже ще в січні Світовий банк передбачав вищі темпи економічного зростання в Україні: на 3,3 відсотка у 2023 році і на 4,1 відсотка - у 2024-му.

Може бути й гірше

Водночас у банку застерегли, що "зростання у 2023 році може бути слабшим". Серед головних визначальних факторів, що матимуть найбільший вплив на подальший економічний розвиток України, - можлива подальша ескалація війни, зростання цін на харчові продукти та енергоносії, підвищення відсоткових ставок у світі та регіоні, а також поточні події в банківському секторі розвинутих країн.

У Світовому банку також нагадали, що згідно з його останніми оцінками, вартість відновлення й відбудови України зросла до 411 мільярдів доларів США, що більше ніж удвічі перевищує сукупний розмір довоєнного валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2021 році.

Прогнози МВФ, НБУ й Кабміну

Тим часом у оприлюдненому днями базовому сценарії МВФ динаміку ВВП України цьогоріч визначено від "мінус" 3 відсотків до "плюс" 1 відсотка, а зростання наступного року очікується на 3,2 відсотка. Однак МВФ уже повідомив, що з урахуванням результатів четвертого кварталу минулого і першого кварталу цього року схиляється до того, що зростання ВВП у 2023 році може опинитися на верхній межі цього діапазону.

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Уряд України також прогнозує цього року зростання ВВП на один відсоток. Нацбанк України (НБУ) у січні знизив свою оцінку до 0,3 відсотка, проте днями заявив про високу ймовірність чергового її перегляду в бік підвищення, зокрема щонайменше на 1 процентний пункт унаслідок кращої, ніж очікувалося, ситуації з енергопостачанням, нагадує "Інтерфакс-Україна".

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