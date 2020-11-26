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Державний бюджет України
Тема
Державний бюджет України - фінансовий план, що містить кошторис державних доходів і видатків.
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Новини
7 год. тому
7 год. тому
Київ чекає понад 20 млрд доларів міжнародної допомоги у 2023
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Ціна російської загрози (відео)
Ціна російської загрози (відео)
Курс гривні впав, ціна на пальне пішла вгору, а авіаперевезення скасовують. Скільки коштує українцям російська загроза?
Економіка
17.02.2022
17 лютого 2022 р.
Доходи українського держбюджету перевищили план
Доходи українського держбюджету перевищили план
Упродовж 2020 року до державної скарбниці України надійшло більше коштів, ніж очікувалося спочатку.
Політика
04.01.2021
4 січня 2021 р.
Шмигаль прогнозує зростання ВВП у 2021 році до 5 відсотків
Шмигаль прогнозує зростання ВВП у 2021 році до 5 відсотків
У 2021 рік Кабмін заходить із прогнозом зростання економіки майже на 5 відсотків, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
Політика
26.12.2020
26 грудня 2020 р.
Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2021 рік
Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2021 рік
Державний бюджет України на 2021 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати з 5 тисяч до 6 тисяч гривень.
Економіка
15.12.2020
15 грудня 2020 р.
Міністр фінансів України не бачить катастрофи з держбюджетом
Міністр фінансів України не бачить катастрофи з держбюджетом
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що ситуація з державним бюджетом країни складна, але не катастрофічна.
Політика
27.11.2020
27 листопада 2020 р.
Україна завершила переговори з МВФ щодо проєкту держбюджету
Україна завершила переговори з МВФ щодо проєкту держбюджету
Міністерство фінансів України повідомило про завершення переговорів з МВФ щодо проєкту державного бюджету на 2021 рік.
Економіка
26.11.2020
26 листопада 2020 р.
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