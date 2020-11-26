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Державний бюджет України

Тема

Державний бюджет України - фінансовий план, що містить кошторис державних доходів і видатків.

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7 год. тому

Київ чекає понад 20 млрд доларів міжнародної допомоги у 2023

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Як російська загроза впливає на гаманці українців

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