 Курс гривні, пальне, авіаперельоти: ціна російської загрози (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.02.2022

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Економіка

Курс гривні, пальне, авіаперельоти: ціна російської загрози (відео)

Курс гривні впав, ціна на пальне пішла вгору, а авіаперевезення скасовують. Скільки коштує українцям російська загроза?

Як російська загроза впливає на гаманці українців

Як російська загроза впливає на гаманці українців

Напруга на кордонах і в інформаційному полі б’є по українській скарбниці та гаманцях українців. Так днями українську авіацію почало лихоманити. Спершу США, Британія, Японія, Південна Корея і десятки європейських країн закликали своїх громадян поїхати з України. Згодом захвилювалися міжнародні страхові компанії - оголосили, що можуть припинити страхувати польоти над Україною. Щоб небо над Україною залишалося відкритим, уряд виділив 16,6 мільярда гривень. Ці гроші підуть компаніям-страхувальникам і власникам літаків. Це дещо зменшило напругу, але не в усіх галузях економіки. Дивіться, де ще відчули наслідки паніки:

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Ціни на нерухомість і загроза війни: який зв'язок? (відео)

Що відбувається з цінами на нерухомість в Україні через можливий напад Росії? Українці більше не наважуються інвестувати в житло?  

Загроза вторгнення Росії: іноземці (не) поспішають виїжджати з України (відео)

Посольства деяких країн Заходу евакуюють співробітників та їхні родини з України на тлі загрози з РФ. DW запитала кількох експатів зі США, Німеччини, Данії та Австралії, як вони оцінюють ситуацію та чи спакували валізи.  

"Продуктові картки": чи справді це порятунок від високих цін на харчі (відео)

Ціни на продукти харчування в Україні б'ють рекорди. Уряд вдався до державного регулювання цін, а тепер пропонують запровадити ще й "продуктові картки" для малозабезпечених. Що означає ця ідея і чи готова до неї держава?  

Чому дорожчає український хліб? (відео)

Українські виробники хліба нарікають, що через зростання ціни на газ та борошно їхня діяльність стає збитковою. Крім того, скаржаться на надмірний експорт української пшениці. То наскільки здорожчає хліб для українців?  

Рекордні ціни на сало, цукор і олію: що відбувається (відео)

Цієї осені в Україні різко подорожчав національний продукт - сало. А за весь рік рекордно зросли в ціні цукор і соняшникова олія. DW з’ясовувала, чому в Україні настільки дорожчають харчі.  

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Докладно

Як російська загроза впливає на гаманці українців

Ціна російської загрози (відео)

Курс гривні впав, ціна на пальне пішла вгору, а авіаперевезення скасовують. Скільки коштує українцям російська загроза?  

Огляд німецької преси

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