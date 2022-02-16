Курс гривні, пальне, авіаперельоти: ціна російської загрози (відео)

Напруга на кордонах і в інформаційному полі б’є по українській скарбниці та гаманцях українців. Так днями українську авіацію почало лихоманити. Спершу США, Британія, Японія, Південна Корея і десятки європейських країн закликали своїх громадян поїхати з України. Згодом захвилювалися міжнародні страхові компанії - оголосили, що можуть припинити страхувати польоти над Україною. Щоб небо над Україною залишалося відкритим, уряд виділив 16,6 мільярда гривень. Ці гроші підуть компаніям-страхувальникам і власникам літаків. Це дещо зменшило напругу, але не в усіх галузях економіки. Дивіться, де ще відчули наслідки паніки: