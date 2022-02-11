Ціни на нерухомість і загроза війни: який зв'язок? (відео)

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Що відбувається з цінами на нерухомість в Україні через можливий напад Росії? Українці більше не наважуються інвестувати в житло?
Минулий рік був рекордним у зростанні цін на нерухомість в Україні, а нині стрімке подорожчання квартир припинилося. Українці злякалися Путіна і не хочуть інвестувати в житло чи є інші причини? Дивіться ексклюзив DW:
Забруднене повітря, щоденні затори, брак зелених зон і водойм - кияни скаржаться, що їхнє місто стає все менш комфортним для життя. Одна з причин - забудова Києва житловими комплексами. Як це змінити?
Знизити іпотечне кредитування з 22% до 10% вже восени. Такі амбітні плани озвучував уряд Олексія Гончарука. Що потрібно для цього? І чи буде іпотека в фокусі уваги нового Кабміну на тлі кризи через коронавірус?
Кольорові та комфортні будинки замість обшарпаних "хрущовок" - так ревіталізували житло часів соціалізму у ФРН та інших європейських країнах. Чому ж в Україні ніяк не вдається вдихнути нове життя у проблемні "хрущовки"?