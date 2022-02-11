 Ціни на нерухомість і загроза війни: який зв′язок? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.02.2022

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Політика й суспільство

Ціни на нерухомість і загроза війни: який зв'язок? (відео)

Що відбувається з цінами на нерухомість в Україні через можливий напад Росії? Українці більше не наважуються інвестувати в житло?

Ukraine Kiew | unfertige Wohnhäuser

Ринок нерухомості в Україні стагнує?

Минулий рік був рекордним у зростанні цін на нерухомість в Україні, а нині стрімке подорожчання квартир припинилося. Українці злякалися Путіна і не хочуть інвестувати в житло чи є інші причини? Дивіться ексклюзив DW:

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