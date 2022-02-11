Ціни на нерухомість і загроза війни: який зв'язок? (відео)

Кредити на житло: чому іпотека лякає українців? (відео)

Знизити іпотечне кредитування з 22% до 10% вже восени. Такі амбітні плани озвучував уряд Олексія Гончарука. Що потрібно для цього? І чи буде іпотека в фокусі уваги нового Кабміну на тлі кризи через коронавірус?