Забудова Києва: як зупинити зведення багатоповерхівок замість шкіл і скверів (відео)

За оцінками найбільшої у світі бази даних хмарочосів Skyscrapers, Київ посідає перше місце у Європі за кількістю висотних будівель - тих, які мають понад 12 поверхів або вищі за 35 метрів. За словами багатьох киян, забудовники здебільшого не дбають про розвиток інфраструктури. Брак місць у садочках і школах, а також недостатня кількість зелених зон - наслідки активної розбудови району. Ось що відбувається у столиці: