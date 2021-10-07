 Забудова Києва: як зупинити зведення багатоповерхівок замість шкіл і скверів (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.10.2021

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Економіка

Забудова Києва: як зупинити зведення багатоповерхівок замість шкіл і скверів (відео)

Забруднене повітря, щоденні затори, брак зелених зон і водойм - кияни скаржаться, що їхнє місто стає все менш комфортним для життя. Одна з причин - забудова Києва житловими комплексами. Як це змінити?

Новобудови у Києві

Новобудови у Києві

За оцінками найбільшої у світі бази даних хмарочосів Skyscrapers, Київ посідає перше місце у Європі за кількістю висотних будівель - тих, які мають понад 12 поверхів або вищі за 35 метрів. За словами багатьох киян, забудовники здебільшого не дбають про розвиток інфраструктури. Брак місць у садочках і школах, а також недостатня кількість зелених зон - наслідки активної розбудови району. Ось що відбувається у столиці:

  

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Докладно

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