Забудова Києва: як зупинити зведення багатоповерхівок замість шкіл і скверів (відео)

Забруднене повітря, щоденні затори, брак зелених зон і водойм - кияни скаржаться, що їхнє місто стає все менш комфортним для життя. Одна з причин - забудова Києва житловими комплексами. Як це змінити?
За оцінками найбільшої у світі бази даних хмарочосів Skyscrapers, Київ посідає перше місце у Європі за кількістю висотних будівель - тих, які мають понад 12 поверхів або вищі за 35 метрів. За словами багатьох киян, забудовники здебільшого не дбають про розвиток інфраструктури. Брак місць у садочках і школах, а також недостатня кількість зелених зон - наслідки активної розбудови району. Ось що відбувається у столиці:
У Києві занепадають сотні історичних будівель. Міська влада не квапиться їх реставрувати, а приватні власники навмисне доводять до стану руїни. Активісти ГО "Мапа реновації" знайшли спосіб їх врятувати.
Київ увійшов у топ 15 міст з найінтенсивнішим автомобільним рухом у світі. У чому причини рекордних корків і яких заходів вживають місцева влада й активісти, аби українська столиця припинила стояти в заторах?