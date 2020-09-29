Хто нищить старі будівлі Києва та як їх врятувати? (відео)

Повалені дахи, спалені та напівзруйновані стіни й перекриття роками ховаються від людського ока за яскравими рекламними банерами у середмісті Києва. Занедбаними пустками стоять десятки садиб, де жили та працювали всесвітньо відомі українці. За дослідження і порятунок таких будинків взялися активісти громадської організації "Мапа реновації". Разом з волонтерами вони відшукали усі закинуті будівлі одного з найбільших районів Києва, зібрали вичерпну інформації про кожен об’єкт та нанесли їх на мапу.



