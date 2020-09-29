Хто нищить старі будівлі Києва та як їх врятувати? (відео)

У Києві занепадають сотні історичних будівель. Міська влада не квапиться їх реставрувати, а приватні власники навмисне доводять до стану руїни. Активісти ГО "Мапа реновації" знайшли спосіб їх врятувати.
Повалені дахи, спалені та напівзруйновані стіни й перекриття роками ховаються від людського ока за яскравими рекламними банерами у середмісті Києва. Занедбаними пустками стоять десятки садиб, де жили та працювали всесвітньо відомі українці. За дослідження і порятунок таких будинків взялися активісти громадської організації "Мапа реновації". Разом з волонтерами вони відшукали усі закинуті будівлі одного з найбільших районів Києва, зібрали вичерпну інформації про кожен об’єкт та нанесли їх на мапу.
Дзвіниці Софії Київської і Києво-Печерської Лаври, Національна опера і театр Франка - цих відомих пам'яток архітектури могло б і не бути, якби не німецькі архітектори. Дивіться репортаж-екскурсію Києвом.
Володимир Зеленський не перший, хто захотів перенести Адміністрацію президента з Банкової. Таке бажання вже висловлювали Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Про особливості цієї будівлі та її історію - в матеріалі DW.
"Укрпошта" не бачить потреби у використанні будівлі Головпоштамту в Києві, заявив глава компанії Ігор Смілянський. За його словами, у будівлі може бути розташований, наприклад, готель.
Кольорові та комфортні будинки замість обшарпаних "хрущовок" - так ревіталізували житло часів соціалізму у ФРН та інших європейських країнах. Чому ж в Україні ніяк не вдається вдихнути нове життя у проблемні "хрущовки"?