 Хто нищить старі будівлі Києва та як їх врятувати? (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 29.09.2020

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Культура й стиль життя

Хто нищить старі будівлі Києва та як їх врятувати? (відео)

У Києві занепадають сотні історичних будівель. Міська влада не квапиться їх реставрувати, а приватні власники навмисне доводять до стану руїни. Активісти ГО "Мапа реновації" знайшли спосіб їх врятувати. 

Історичні будівлі нерідко навмисне доводять до стану руїни (DW/L. Gryshko)

Історичні будівлі нерідко навмисне доводять до стану руїни

Повалені дахи, спалені та напівзруйновані стіни й перекриття роками ховаються від людського ока за яскравими рекламними банерами у середмісті Києва. Занедбаними пустками стоять десятки садиб, де жили та працювали всесвітньо відомі українці. За дослідження і порятунок таких будинків взялися активісти громадської організації "Мапа реновації". Разом з волонтерами вони відшукали усі закинуті будівлі одного з найбільших районів Києва, зібрали вичерпну інформації про кожен об’єкт та нанесли їх на мапу.  


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Відео

Знищення історичних будинків у Києві: чи допоможе "мапа реновації"? (29.09.2020)

У Києві занепадають сотні старих будівель, зокрема авіаконструктора Ігоря Сікорського та художника Олександра Мурашка. Міська влада не квапиться їх реставрувати, а приватні власники навмисне доводять до стану руїни. Активісти ГО "Мапа реновації" дослідили "заброшки" центру столиці і знайшли спосіб їх врятувати.   

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