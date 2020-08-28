Туристичні принади Києва - від німецьких архітекторів (відео)

Дзвіниці Софії Київської і Києво-Печерської Лаври, Національна опера і театр Франка - цих відомих пам'яток архітектури могло б і не бути, якби не німецькі архітектори. Дивіться репортаж-екскурсію Києвом.
Дзвіниці Софійського собору та Києво-Печерської Лаври. Пам'ятник Володимиру Великому та Володимирський собор. Перлини, які притягують до Києва мільйони туристів, виявляється, збудували за проектами німців. Ігор Винниченко - історик-дослідник. Не один десяток років вивчає вклад німців в українську культуру. Зокрема й в архітектуру Києва. Свою екскурсію для DW починає, так би мовити, з найрезонаснішого: до побудови столичних об'єктів, які входять до світової спадщини ЮНЕСКО, причетні німецькі архітектори. Дивіться репортаж-екскурсію Києвом:
Створення великої пішохідної зони на Подолі у Києві під загрозою. Водії відвоювали через суд у КМДА Контрактову площу. Чому розвиток українських міст за європейською моделлю блокується?
Українці вимагають розірвати договір з УПЦ МП про оренду Києво-Печерської Лаври. Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідні 25 тисяч голосів. Чи є юридичні підстави? І чи підтримає це Володимир Зеленський?