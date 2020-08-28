Туристичні принади Києва - від німецьких архітекторів (відео)

Акваплогінг: відпочинок на Дніпрі з користю для довкілля (31.08.2020)

Популярний у світі акваплогінг тепер є і в Україні. У Києві активісти поєднують відпочинок на воді з прибиранням Дніпра від пластику, скла та інших відходів. І це наразі чи не єдиний спосіб очистити українські водойми, долучитися до якого може кожен.