 Туристичні принади Києва - від німецьких архітекторів (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 31.08.2020

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Культура й стиль життя

Туристичні принади Києва - від німецьких архітекторів (відео)

Дзвіниці Софії Київської і Києво-Печерської Лаври, Національна опера і театр Франка - цих відомих пам'яток архітектури могло б і не бути, якби не німецькі архітектори. Дивіться репортаж-екскурсію Києвом.

Дзвіниця Софії Київської - одна з найвідоміших архітектурних пам'яток столиці (picture-alliance/robertharding/G. Lawrence)

Дзвіниця Софії Київської - одна з найвідоміших архітектурних пам'яток столиці

Дзвіниці Софійського собору та Києво-Печерської Лаври. Пам'ятник Володимиру Великому та Володимирський собор. Перлини, які притягують до Києва мільйони туристів, виявляється, збудували за проектами німців. Ігор Винниченко - історик-дослідник. Не один десяток років вивчає вклад німців в українську культуру. Зокрема й в архітектуру Києва. Свою екскурсію для DW починає, так би мовити, з найрезонаснішого: до побудови столичних об'єктів, які входять до світової спадщини ЮНЕСКО, причетні німецькі архітектори. Дивіться репортаж-екскурсію Києвом:

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