 ″Продуктові картки″: чи справді це порятунок від високих цін на харчі (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.01.2022

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Економіка

"Продуктові картки": чи справді це порятунок від високих цін на харчі (відео)

Ціни на продукти харчування в Україні б'ють рекорди. Уряд вдався до державного регулювання цін, а тепер пропонують запровадити ще й "продуктові картки" для малозабезпечених. Що означає ця ідея і чи готова до неї держава?

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У керівництві держави замислилися над ще одним варіантом пом'якшення цінового удару - так звані "продуктові картки". Як "єПідтримка" за вакцинацію - так і "підтримка" на їжу. Радник президента Олег Устенко радить називати ініціативу не "продуктовими картками", а радше "програмою допомоги малозабезпеченим верствам населення" і не порівнювати з радянськими часами. Чи справді це так і як таку ідею сприймають люди, дивіться тут: 

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