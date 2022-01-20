"Продуктові картки": чи справді це порятунок від високих цін на харчі (відео)

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Ціни на продукти харчування в Україні б'ють рекорди. Уряд вдався до державного регулювання цін, а тепер пропонують запровадити ще й "продуктові картки" для малозабезпечених. Що означає ця ідея і чи готова до неї держава?
У керівництві держави замислилися над ще одним варіантом пом'якшення цінового удару - так звані "продуктові картки". Як "єПідтримка" за вакцинацію - так і "підтримка" на їжу. Радник президента Олег Устенко радить називати ініціативу не "продуктовими картками", а радше "програмою допомоги малозабезпеченим верствам населення" і не порівнювати з радянськими часами. Чи справді це так і як таку ідею сприймають люди, дивіться тут:
Українські виробники хліба нарікають, що через зростання ціни на газ та борошно їхня діяльність стає збитковою. Крім того, скаржаться на надмірний експорт української пшениці. То наскільки здорожчає хліб для українців?
Цієї осені в Україні різко подорожчав національний продукт - сало. А за весь рік рекордно зросли в ціні цукор і соняшникова олія. DW з’ясовувала, чому в Україні настільки дорожчають харчі.
Уряд України ініціював підвищення прожиткового мінімуму вдвічі з 1 січня 2021 року. Доти він залишиться на рівні 2027 гривень. Що собі можна дозволити на ці гроші? Дивіться експеримент DW.