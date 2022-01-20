"Продуктові картки": чи справді це порятунок від високих цін на харчі (відео)

У керівництві держави замислилися над ще одним варіантом пом'якшення цінового удару - так звані "продуктові картки". Як "єПідтримка" за вакцинацію - так і "підтримка" на їжу. Радник президента Олег Устенко радить називати ініціативу не "продуктовими картками", а радше "програмою допомоги малозабезпеченим верствам населення" і не порівнювати з радянськими часами. Чи справді це так і як таку ідею сприймають люди, дивіться тут: