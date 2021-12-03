 Рекордні ціни на сало, цукор і олію: що відбувається (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.12.2021

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Економіка

Рекордні ціни на сало, цукор і олію: що відбувається (відео)

Цієї осені в Україні різко подорожчав національний продукт - сало. А за весь рік рекордно зросли в ціні цукор і соняшникова олія. DW з’ясовувала, чому в Україні настільки дорожчають харчі.

Чому сало нині таке дороге?

Чому сало нині таке дороге?

За даними Держстату, за рік національний продукт подорожчав на 20 відсотків і нині коштує 90 гривень. Фахівці у м’ясній галузі відзначають: стрімко злетіли ціни на сало в жовтні. Водночас у соцмережах ширяться дописи про сало за космічними цінами - аж до пів тисячі за кілограм! Такі цифри - поодинокі винятки. Але в супермаркетах ціни дійсно вищі за офіційні: сало домашнє не дешевше 140 гривень, солоне - по 200, а то й по 300 гривень за кілограм. На оптових ринках теж нарікають на здорожчання. Дивіться тут, чому: 

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Докладно

Чому сало нині таке дороге?

Рекордні ціни на сало, цукор, олію: що відбувається (відео)

Цієї осені в Україні різко подорожчав національний продукт - сало, а також інші харчі. DW з’ясовувала чому.  

Рекордні ціни на сало, цукор і олію: що відбувається?

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