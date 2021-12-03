Рекордні ціни на сало, цукор і олію: що відбувається (відео)

За даними Держстату, за рік національний продукт подорожчав на 20 відсотків і нині коштує 90 гривень. Фахівці у м’ясній галузі відзначають: стрімко злетіли ціни на сало в жовтні. Водночас у соцмережах ширяться дописи про сало за космічними цінами - аж до пів тисячі за кілограм! Такі цифри - поодинокі винятки. Але в супермаркетах ціни дійсно вищі за офіційні: сало домашнє не дешевше 140 гривень, солоне - по 200, а то й по 300 гривень за кілограм. На оптових ринках теж нарікають на здорожчання. Дивіться тут, чому: