Рекордні ціни на сало, цукор і олію: що відбувається (відео)

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Цієї осені в Україні різко подорожчав національний продукт - сало. А за весь рік рекордно зросли в ціні цукор і соняшникова олія. DW з’ясовувала, чому в Україні настільки дорожчають харчі.
За даними Держстату, за рік національний продукт подорожчав на 20 відсотків і нині коштує 90 гривень. Фахівці у м’ясній галузі відзначають: стрімко злетіли ціни на сало в жовтні. Водночас у соцмережах ширяться дописи про сало за космічними цінами - аж до пів тисячі за кілограм! Такі цифри - поодинокі винятки. Але в супермаркетах ціни дійсно вищі за офіційні: сало домашнє не дешевше 140 гривень, солоне - по 200, а то й по 300 гривень за кілограм. На оптових ринках теж нарікають на здорожчання. Дивіться тут, чому:
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