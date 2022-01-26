Загроза вторгнення Росії: іноземці (не) поспішають виїжджати з України (відео)

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Посольства деяких країн Заходу евакуюють співробітників та їхні родини з України на тлі загрози з РФ. DW запитала кількох експатів зі США, Німеччини, Данії та Австралії, як вони оцінюють ситуацію та чи спакували валізи.
Деякі іноземці в Україні вже спакували валізи на випадок вторгнення РФ, інші - не вірять у такий сценарій
На тлі скупчення російських військ уздовж українського кордону посольства США, Великобританії, Німеччини й Австралії вирішили евакуювати родини своїх дипломатів з України. МЗС низки країн також закликали своїх громадян утриматися від поїздок до України та покинути країну тих, хто зараз у ній перебуває. Таке рішення спричинило хвилю паніки серед українців та іноземців, які стежать за ситуацією на українсько-російському кордоні. Адже воно може вказувати на те, що ці країни очікують вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Однак не всі іноземці в Україні дослухаються до порад своїх урядів. DW поспілкувалася з кількома експатами - дивіться, що вони кажуть:
Ентоні Блінкен, Анналена Бербок, Мелані Жолі... Марафон переговорів з Росією та візитів високопосадовців з Німеччини, США та країн НАТО в Україну триває. Чи вдасться уникнути ескалації на українських кордонах?
НАТО не виключає можливості нападу Росії на Україну і надасть Києву підтримку, а РФ у цьому випадку очікують суворі економічні санкції, заявив DW генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.
Інформація про те, що жінкам багатьох професій в Україні доведеться ставати на обов'язковий військовий облік, сколихнула українські соцмережі. DW з'ясувала, як це працюватиме.