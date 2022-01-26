 Загроза вторгнення Росії: іноземці (не) поспішають виїжджати з України (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.01.2022

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Політика й суспільство

Загроза вторгнення Росії: іноземці (не) поспішають виїжджати з України (відео)

Посольства деяких країн Заходу евакуюють співробітників та їхні родини з України на тлі загрози з РФ. DW запитала кількох експатів зі США, Німеччини, Данії та Австралії, як вони оцінюють ситуацію та чи спакували валізи.

Деякі іноземці в Україні вже спакували валізи на випадок вторгнення РФ, інші - не вірять у такий сценарій

Деякі іноземці в Україні вже спакували валізи на випадок вторгнення РФ, інші - не вірять у такий сценарій

На тлі скупчення російських військ уздовж українського кордону посольства США, Великобританії, Німеччини й Австралії вирішили евакуювати родини своїх дипломатів з України. МЗС низки країн також закликали своїх громадян утриматися від поїздок до України та покинути країну тих, хто зараз у ній перебуває. Таке рішення спричинило хвилю паніки серед українців та іноземців, які стежать за ситуацією на українсько-російському кордоні. Адже воно може вказувати на те, що ці країни очікують вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Однак не всі іноземці в Україні дослухаються до порад своїх урядів. DW поспілкувалася з кількома експатами - дивіться, що вони кажуть:

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DW запитала кількох експатів з країн Заходу, як вони оцінюють небезпеку вторгнення Росії і чи спакували валізи.

Загроза вторгнення Росії: іноземці (не) поспішають виїжджати з України (26.01.2022) 26.01.2022

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26.11.2021 Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy gestures while speaking to the media during a news conference in Kyiv, Ukraine, Friday, Nov. 26, 2021. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

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