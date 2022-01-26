Загроза вторгнення Росії: іноземці (не) поспішають виїжджати з України (відео)

На тлі скупчення російських військ уздовж українського кордону посольства США, Великобританії, Німеччини й Австралії вирішили евакуювати родини своїх дипломатів з України. МЗС низки країн також закликали своїх громадян утриматися від поїздок до України та покинути країну тих, хто зараз у ній перебуває. Таке рішення спричинило хвилю паніки серед українців та іноземців, які стежать за ситуацією на українсько-російському кордоні. Адже воно може вказувати на те, що ці країни очікують вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Однак не всі іноземці в Україні дослухаються до порад своїх урядів. DW поспілкувалася з кількома експатами - дивіться, що вони кажуть: