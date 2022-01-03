Військовий облік для жінок: привід для паніки чи виправданий крок? (відео)

На сайті президента України з'явилася петиція "Знущання над жінками! Не повинні усі жінки, які мають спеціальність та/або професію, бути військовозобов'язаними!" Петиція за лічені дні зібрала 25 тисяч підписів. І тепер її мусить розглянути президент. Це реакція на ініціативу Міноборони запровадити військовий облік для жінок певних професій. DW з'ясувала, про що саме йдеться і чому не варто панікувати.