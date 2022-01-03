Військовий облік для жінок: привід для паніки чи виправданий крок? (відео)

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Інформація про те, що жінкам багатьох професій в Україні доведеться ставати на обов'язковий військовий облік, сколихнула українські соцмережі. DW з'ясувала, як це працюватиме.
На сайті президента України з'явилася петиція "Знущання над жінками! Не повинні усі жінки, які мають спеціальність та/або професію, бути військовозобов'язаними!" Петиція за лічені дні зібрала 25 тисяч підписів. І тепер її мусить розглянути президент. Це реакція на ініціативу Міноборони запровадити військовий облік для жінок певних професій. DW з'ясувала, про що саме йдеться і чому не варто панікувати.
За роки війни на Донбасі бойовий досвід здобули понад 13 тисяч українських жінок. З нагоди Дня захисників і захисниць України DW запитала у двох ветеранок, наскільки дружньою до жінок є українська армія.
Майже п'ять з половиною тисяч жінок служать та працюють у Національній гвардії України. Одна з них - інструкторка зі стрільби капітан Ніна Дроздовська, яка мріє потрапити до загону спецпризначенців. Портрет DW.
Війська територіальної оборони - важлива складова безпеки в таких країнах, як Польща та Естонія. Натомість в Україні такі підрозділи, що входять до складу ЗСУ, існують значною мірою завдяки ентузіазму учасників.
У селі Великі Копані на Херсонщині всі керівні посади займають жінки. DW з’ясовувала, куди поділись чоловіки та як жінки без "сильного плеча" розвивають громаду, користуючись перевагами децентралізації.