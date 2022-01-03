 Військовий облік для жінок: привід для паніки чи виправданий крок? (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.01.2022

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Україна

Військовий облік для жінок: привід для паніки чи виправданий крок? (відео)

Інформація про те, що жінкам багатьох професій в Україні доведеться ставати на обов'язковий військовий облік, сколихнула українські соцмережі. DW з'ясувала, як це працюватиме.

Українські жінки у лавах ЗСУ

Спершу на облік, потім на війну?

На сайті президента України з'явилася петиція "Знущання над жінками! Не повинні усі жінки, які мають спеціальність та/або професію, бути військовозобов'язаними!" Петиція за лічені дні зібрала 25 тисяч підписів. І тепер її мусить розглянути президент. Це реакція на ініціативу Міноборони запровадити військовий облік для жінок певних професій. DW з'ясувала, про що саме йдеться і чому не варто панікувати.

DW.COM

Українські ветеранки про роль жінок на війні (відео)

За роки війни на Донбасі бойовий досвід здобули понад 13 тисяч українських жінок. З нагоди Дня захисників і захисниць України DW запитала у двох ветеранок, наскільки дружньою до жінок є українська армія.  

"Спецпризначенка на підборах": жіноче обличчя Нацгвардії України (відео)

Майже п'ять з половиною тисяч жінок служать та працюють у Національній гвардії України. Одна з них - інструкторка зі стрільби капітан Ніна Дроздовська, яка мріє потрапити до загону спецпризначенців. Портрет DW.  

Територіальна оборона: хто тренується захищати Україну (відео)

Війська територіальної оборони - важлива складова безпеки в таких країнах, як Польща та Естонія. Натомість в Україні такі підрозділи, що входять до складу ЗСУ, існують значною мірою завдяки ентузіазму учасників.  

Жінки при владі: українське село Великі Копані як взірець матріархату (відео)

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Жінки-фермерки в Україні: чому їх так мало? (відео)

Жінок-фермерок в Україні значно менше, ніж чоловіків. З якими викликами їм доводиться стикатися і чому ризикнули зайнятися тваринництвом та рослинництвом? DW відвідала два "жіночі" фермерства на Полтавщині.  

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Інформація про те, що жінкам багатьох професій в Україні доведеться ставати на обов'язковий військовий облік, сколихнула українські соцмережі. Багато хто почав панікувати, що наступним кроком може стати й обов'язок проходити військову службу. DW з'ясувала, як це працюватиме.

Das vom Pressedienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums veröffentlichte Foto zeigt ukrainische Soldatinnen in Absatzschuhen während einer Militärparade. Fotos von marschierenden Soldatinnen in schwarzen Absatzschuhen haben in der Ukraine Empörung ausgelöst - nun hat der Verteidigungsminister den Kauf neuer Schuhe in Aussicht gestellt. Laut Gleichstellungsbeauftragtem der Armee waren die Absätze 5,4 Zentimeter hoch. Daraufhin wurden Vorwürfe laut, die Aktion demütige die Soldatinnen und sei sexistisch. +++ dpa-Bildfunk +++

Військовий облік для жінок в Україні: непродумані новації? 28.12.2021

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A handout photograph taken and released by the Ukrainian Defence ministry press-service on July 2, 2021 shows the Ukrainian female soldiers wearing heels while taking part in the the military parade rehearsal in Kiev. - Ukrainian authorities found themselves under fire on July 1, 2021 over their idea of making female soldiers marching with court shoes instead of combat boots during a military parade scheduled for August. The scandal erupted after the Defense Ministry released photos of a rehearsal of the parade to be held to mark the 30th anniversary of Ukraine's independence on August 24. (Photo by - / Ukrainian Defence ministry press-service / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /Ukrainian Defence ministry press-service - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Військовий облік українок: міноборони розробляє онлайн-процедуру 28.12.2021

У міноборони пообіцяли в межах оновлення системи військового обліку в 2022 році перевести процедуру в онлайн-формат.

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Докладно

Українські жінки у лавах ЗСУ

Військовий облік для жінок: що варто знати (відео)

Жінкам багатьох професій в Україні доведеться стати на військовий облік. Про що саме йдеться і чому не варто панікувати?  

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Німці більше платитимуть за харчі заради клімату?

Німці мають їсти більше біопродуктів, менше напівфабрикатів, вимагає міністр сільського господарства ФРН Джем Ездемір.  