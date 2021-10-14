 Українські ветеранки про роль жінок на війні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.10.2021

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Політика й суспільство

Українські ветеранки про роль жінок на війні (відео)

За роки війни на Донбасі бойовий досвід здобули понад 13 тисяч українських жінок. З нагоди Дня захисників і захисниць України DW запитала у двох ветеранок, наскільки дружньою до жінок є українська армія.

Ukraine Armee Soldatinnen

Жінки в армії України

З 2021 року жінок у армії також вшановують у День захисників і захисниць України. Ворожі снаряди не розрізняють, хто сидить в окопах української армії: дівчата чи хлопці, розповіли DW українські ветеранки. Біль, а інколи й важкий посттравматичний синдром - це те, з чим щодня живуть не лише захисники, а й захисниці України, які повертаються в мирні українські міста і села з фронту. Наскільки дружньою до жінок є українська армія, DW запитала у двох ветеранок:

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"Спецпризначенка на підборах": жіноче обличчя Нацгвардії України (відео)

Майже п'ять з половиною тисяч жінок служать та працюють у Національній гвардії України. Одна з них - інструкторка зі стрільби капітан Ніна Дроздовська, яка мріє потрапити до загону спецпризначенців. Портрет DW.  

Жінки в ЗСУ: як розвідниця на Донбасі служить (відео)

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Докладно

Ukraine Kiew | Gerichtsverhandlung | Wiktor Medwedtschuk

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