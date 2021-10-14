Українські ветеранки про роль жінок на війні (відео)

З 2021 року жінок у армії також вшановують у День захисників і захисниць України. Ворожі снаряди не розрізняють, хто сидить в окопах української армії: дівчата чи хлопці, розповіли DW українські ветеранки. Біль, а інколи й важкий посттравматичний синдром - це те, з чим щодня живуть не лише захисники, а й захисниці України, які повертаються в мирні українські міста і села з фронту. Наскільки дружньою до жінок є українська армія, DW запитала у двох ветеранок: