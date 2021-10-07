 Чи позбавлять Разумкова депутатського мандата? Інтрига зберігається | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.10.2021

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Україна

Чи позбавлять Разумкова депутатського мандата? Інтрига зберігається

Дмитро Разумков вже втратив місце спікера у Верховній Раді. Тепер над ним нависла загроза втратити й депутатський мандат. Наскільки ця загроза є реальною, з'ясувала DW.

Дмитро Разумков (праворуч) у Верховній Раді (фото з архіву)

Дмитро Разумков (праворуч) у Верховній Раді (фото з архіву)

Після відсторонення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради над політиком нависла подальша загроза. У керівництві фракції "Слуга народу" принаймні допускають можливість позбавлення його ще й депутатського мандату. У фракції "Слуга народу", депутати якої власне й ініціювали відкликання Разумкова як спікера, вважають, що законні підстави для цього існують.

"Юристи кажуть, що є основа (для позбавлення мандата Разумкова. - Ред.). Подивимося, як Разумков працюватиме. Він же каже, що працюватиме на користь виборців. Виборці, коли він йшов, - це виборці "Слуги народу". Якщо він працюватиме на користь виборців "Слуги народу"- це одна справа, а якщо навпаки - інша", - заявив Давид Арахамія невдовзі після відсторонення Разумкова з посади спікера парламенту. Слова голови фракції "слуг" тоді широко цитували українські ЗМІ.

Погрози про позбавлення мандату - це "виглядає дико" 

Такі заяви на адресу тепер уже ексголови українського парламенту деякі експерти, яких опитала DW, розцінюють не інакше як застереження та "шантаж". Таким чином Разумкова попереджують, що треба вести себе сумирно й неагресивно відносно планів "Слуги народу", зауважив, зокрема, віцепрезидент Асоціації народних депутатів України Олександр Барабаш, який спеціалізується, зокрема, на виборчому праві. "Слуги" вважають, що мають зброю, яку можуть застосувати у будь-який момент", - каже він.

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"Відкритим шантажем" подібні заяви з боку "Слуги народу" вважає експерт з конституційного права та колишній заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера. "Це виглядає дико для суспільства. Це загрожує втратою репутації партії", - каже він.

Але чи має фракція "Слуги народу" насправді таку "зброю" як позбавлення колишнього голови парламенту мандата? Сам Разумков переконаний, що рішення про позбавлення його депутатського мандата, в разі ухвалення, буде незаконним. "Якщо ми говоримо про норми закону, таких підстав і можливостей у партії "Слуга народу" немає", - заявив Разумков на брифінгу після відкликання з посади спікера.

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За яких умов можна позбавити депутатського мандату

Підставою для дострокового припинення повноважень народного депутата, згідно з українською конституцією, як пояснює віцепрезидент Асоціації народних депутатів України Олександр Барабаш, може бути невходження або вихід з фракції партії, від якої депутат був обраний. "Тоді на партійному з’їзді можна проголосувати за таке рішення", - каже він. 

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, Разумков увійшов до фракції 29 серпня 2019 року, але того ж дня - відразу після обрання спікером - став позафракційним. "Частина 2 ст. 59 Регламенту ВРУ говорить, що голова Верховної Ради України, перший заступник та заступник голови Верховної Ради України не входять до складу депутатської фракції (депутатської групи). Тому він мав стати позафракційним", - пояснює колишній заступник голови Центрвиборчкому Магера.

Нечіткий регламент Верховної Ради

Як відбувається в цьому випадку вихід із фракції, ніде в регламенті Верховної Ради не прописано. На це звернув увагу DW перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань регламенту Сергій Євтушок. В апараті Верховної Ради повідомили DW, що у них нема письмової заяви Разумкова про вихід з фракції "Слуга народу". Інформацію про відсутність такої заяви підтвердила DW і його прессекретарка Ольга Туній.

Таким чином, якщо особа не писала письмову заяву про вихід з фракції та не зареєструвала її в апараті Верховної Ради, механізму для дострокового припинення повноважень не існує, пояснює Магера. Він зауважив, що, і за його інформацією, Разумков не писав такої заяви.

На сайті Верховної Ради й після відсторонення Разумкова з посади голови парламенту вказано, що він не входить до складу будь-якої фракції. Як прокоментував далі Магера, Разумков може бути позафракційним, але не шляхом виходу або виключення з фракції, а в силу статті регламенту. "Це не підстава для дострокового припинення мандата, оскільки не було факту входу або невходження до фракції", - каже він. Якщо партія це зробить на з'їзді, то Разумков може оскаржити рішення у суді, додає експерт.

Барабаш, у свою чергу, констатує, що на практиці ще не було ситуації, коли б розглядалася можливість позбавлення депутатського мандата голови Верховної Ради чи його заступників у разі їхнього відкликання з посад.

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Від соратника до парії

Дмитро Разумков короткий час очолював партію "Слуга народу" і від цієї політичної сили 2019 року потрапив до Верховної Ради. Під час обрання на посаду спікера парламенту він заручився підтримкою рекордної кількості голосів - за нього проголосувало 382 депутати. Але згодом він потрапив у немилість з боку власної ж політичної сили. Серед причин оглядачі вбачають те, що як голова Верховної Ради він почав діяти надто автономно, не озираючись на інтереси фракції своєї партії. Так, Разумков забракував усі кандидатури на посаду керівника апарату Верховної Ради, запропоновані "слугами".

Проте найгучніший конфлікт між керівництвом фракції і спікером парламенту виник через ухвалений у вересні цього року закон про деолігархізацію. Перед другим читанням законопроєкту Разумков направив його на розгляд Венеціанської комісії - дорадчого органу Ради Європи, який надає висновки про відповідність законодавчих актів європейським стандартам та цінностям. Такі дії тоді жорстко розкритикував глава фракції "Слуга народу" Арахамія.

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    Автор: Максим Сидоржевський


 

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Дмитро Разумков (праворуч) у Верховній Раді (фото з архіву)

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