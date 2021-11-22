Арсеній Яценюк про проєкт "Стіна" і свої політичні амбіції (відео)

"Не називайте це парканом. Паркан - це вдома на городі. А це державний кордон. Була масована кампанія з дискредитації. Боролися зі мною як з прем’єр-міністром". Експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк розповів в інтерв'ю DW, як будувався проєкт "Стіна", яка була його головна помилка як очільника уряду, а також чи збирається він у прем'єри чи президенти. Про все це - в інетрв'ю DW: