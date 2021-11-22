Арсеній Яценюк про проєкт "Стіна" і свої політичні амбіції (відео)

Коли добудують "Стіну" і з чим пов'язані провали в реалізації цього проєкту, DW розпитала експрем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. А також про його політичні амбіції та можливість об'єднання з Аваковим та Разумковим.
"Не називайте це парканом. Паркан - це вдома на городі. А це державний кордон. Була масована кампанія з дискредитації. Боролися зі мною як з прем’єр-міністром". Експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк розповів в інтерв'ю DW, як будувався проєкт "Стіна", яка була його головна помилка як очільника уряду, а також чи збирається він у прем'єри чи президенти. Про все це - в інетрв'ю DW:
Що буде з цінами на газ? Коли забезпечать опалення в дитсадках, школах і лікарнях? Що заважає Україні перетворитися з імпортера в експортера газу? Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW.
Чому лікарі вимушені обирати, кого рятувати в реанімаціях, та як вакцинація і провітрювання можуть врятувати тисячі життів? Про це та інше відомий дитячий лікар Євген Комаровський розповів DW.