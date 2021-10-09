 Єлизавета Ясько: за ґратами Саакашвілі схуд на 12 кг | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.10.2021

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Україна

Єлизавета Ясько: за ґратами Саакашвілі схуд на 12 кг

Міхеіл Саакашвілі й надалі утримується у в'язниці в Грузії. Днями його відвідала Єлизавета Ясько, депутатка Верховної Ради, яка перебуває з ним у стосунках. Після поїздки вона відповіла на запитання DW.

Єлизавета Ясько, депутатка Верховної Ради

Єлизавета Ясько, депутатка Верховної Ради

Грузинсько-український політик Міхеіл Саакашвілі й надалі утримується у в'язниці в грузинському місті Руставі. Експрезидент Грузії повернувся на батьківщину 1 жовтня з України, де йому свого часу було надано громадянство. Він сподівався мобілізувати своїх прихильників напередодні місцевих виборів. Але політика затримали й пізніше заарештували. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення сфальсифікованими, відразу після арешту він оголосив голодування. DW поспілкуватися з Єлизаветою Ясько, депутаткою Верховної Ради, яка перебуває в стосунках з політиком, і днями відвідала його у грузинський в'язниці.

Deutsche Welle: Пані Ясько, розкажіть, будь-ласка, коли востаннє Ви спілкувались з Міхеілом Саакашвілі?

Єлизавета Ясько: Особисто ми спілкувались в п'ятницю (8 жовтня. - Ред.), коли я відвідувала його вдруге у в'язниці у Руставі, а так ми спілкуємось через адвокатів. Особистого зв'язку зараз немає, і навіть його мама бачила його лише один раз. А зараз її не пускають.

Міхеіл Саакашвілі (фото з архіву)

Міхеіл Саакашвілі (фото з архіву)

Мене в камеру не пускали, пускають лише омбудсмена. Однак я знаю, що в нього десять днів не було навіть матраца. І взагалі нічого не було, окрім металевого ліжка.

Як відбувається ваше спілкування через адвокатів?

Ми передаємо одне одному інформацію, повідомлення. Вони мені розповідають в якому він стані, а я передаю, те, що хочу передати, наприклад, слова підтримки.

Чому Міхеіла Саакашвілі перевели в одиночну камеру?

Людина, яка голодує завжди знаходиться в одиночній камері. Стан його поганий, сьогодні по тій інформації, яку я маю у нього сильно погіршилось самопочуття, моторика, здатність розмовляти, колір обличчя. Це ж уже 13 день голодування, а це майже два  тижні. Це не жарти. Тому зараз важливо діяти, а не чекати поки людині стане ще гірше.

Як проходить його голодування?

Він вживає воду. Він справді, за моєю інформацією, купив сік, але його не вживав. Однак тюремна влада зробила з цього випадку фарс і відразу сказала, що він не голодує. Це не правда, він голодує. Особливо, якщо побачити скільки кілограмів він втратив, а це мінус 12 кілограмів. Тобто людина, яка не голодує, так погано не виглядала б.

Чому він вирішив повернутись у Грузію саме зараз?

Міхеіл Саакашвілі ще весною дуже відкрито сказав, що обов'язково захищатиме волевиявлення грузинського народу, тому що, на жаль, у Грузії є політична криза, вибори крадуться. Й він сказав, що не може допустити, щоб це знову відбулося, і що приїде захищати результати виборів, якими б вони не були.

А як саме?

Він планував приєднатись до людей і захищати їх після виборів. Але його заарештували.

Акція протесту прихильників Міхеіла Саакашвілі під стінами в'язниці в місті Руставі, де утримується політик

Акція протесту прихильників Міхеіла Саакашвілі під стінами в'язниці, де утримується політик (Руставі, 4 жовтня)

То навіщо Міхеіл Саакашвілі полетів до Грузії, хоча знав, що його там заарештують?

Він розумів, що грузинська влада мріє його посадити, та й загалом це питання Кремля. Ніхто ніколи не ставив під сумнів, що він є ворогом Путіна і зараз політичним в'язнем. І зробили так, щоб арештувати його до виборів, щоб показати, які вони молодці. Але ті висловлювання, які вони собі дозволяють щодо того скільки він буде сидіти, як і всі звинувачення - це  все прямі ознаки його переслідування. Тож, він допускав що його арештують, але як людина, яка хоче захистити свою державу, він готовий іти на такі ризики і заслуговує на величезну повагу.

Який план дій у Міхеіла Саакашвілі тепер?

Він учора звернувся до грузинського народу й сказав, що дуже важливо, аби зараз усі відклали суперечки й щоб об'єдналися. (…) Кожного дня сотні людей приходять до в'язниці. Наприклад, місцеві жителі прийшли принесли їжу з грузинського села, щоб він зупинив голодування. Молодь з прапорами і фотографіями вимагає, щоб його звільнили. Це постійно відбувається. На акції в одному з міст, де сфальсифікували вибори, було більше п'яти тисяч людей. При цьому треба не забувати, що Грузія маленька країна й населення там три мільйони людей.

Ви спілкувались з Володимиром Зеленським щодо Саакашвілі? 

Ми знаходимось на зв'язку з керівником Офісу президента, з МЗС, з послом. Зокрема Дмитро Кулеба сказав, що розглядаються різні варіанти вирішення цієї справи, як його можна повернути в Україну, як громадянина України. Але багато чого залежить від грузинської влади.

Чи достатньо на вашу думку Україна бореться за визволення Саакашвілі?

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Міхеіл Саакашвілі завжди стояв за правду і є багато людей, які не дуже зацікавлені в тому, щоб він був політично активним. Але його повернення - це питання честі й гідності нашої держави. В тих заявах, які робив на самому початку Зеленський, вказано, що українська влада його не залишить.

Ви не вважаєте, що внаслідок ситуації, що склалася, виникне напруга у відносинах між Україною та Грузією?

Це впливає в будь-якому разі. Ніхто не зацікавлений крім Росії, щоб у нас були проблеми з Грузією. Нам важливо, щоб ми всі разом, Грузія та Україна, рухались європейським напрямком. Якщо буде такий кейс, що Міхеіл Саакашвілі, громадянин України, сидить, що не відбувається справедливий суд, що справу, яку завели проти нього, не починають до кінця виборів, бо не хочуть, щоб він вийшов і щось сказав… Ми ж розуміємо, що це все політичний і моральний тиск на нього. І не є гідним захистом будь-якого громадянина.

Чому саме перед поїздкою в Грузію вирішили розкрити ваші особисті стосунки?

Якщо ти підтримуєш людину, якщо ти захищаєш його як політика, як соратника, як друга і дуже близьку людину, то інакше неможливо. Це було наше спільне рішення, що якщо щось відбудеться, ми зробимо цей факт відомим і публічним.

У ЗМІ не було інформації про те, що Міхеіл Саакашвілі розлучився зі своєю дружиною Сандрою Руфолс, і можна собі уявити, що у своїй більшості консервативна Грузія критично відреагує, коли дізнається про його стосунки з Вами...

Мене дуже сильно дивує, що зараз є питання щодо особистих стосунків, зараз ми маємо думати про одне, як звільнити його з в'язниці і як зробити так, щоб у Грузії було майбутнє. Що стосується особистого, то ми сказали, що ми разом. І про те, що я, як український політик, і як близька до нього людина його підтримую.

У Грузії любили Сандру Руфолс як першу леді. А як зустріли Вас?

Мене зустрічає велика кількість журналістів, у такій ситуації це складно. Ключовий фокус уваги зараз має бути на Міхеілі. Мене запитували про його стан, я здається, що в грузинському суспільстві є серйозне відчуття, що треба діяти і щось змінювати в країні і треба захищати “Мішу Саакашвілі”, як його там називають. І я відчуваю що зараз саме це пріоритет.

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  • Однак авто із затриманим від'їхати далеко так і не змогло. Шлях перекрили прибічники Саакашвілі.

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    Невловимий Міхо, або як в Україні на Саакашвілі полювали

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    Охоронці прозорих кордонів

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  • Спроби затримати Міхеіла Саакашвілі

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    Браслети свободи

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    Автор: Валерій Сааков


 

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In this handout photo taken from video released by Georgian Interior Ministry Press Service, Georgian Police officers escort former President Mikheil Saakashvili after he was arrested in Rustavi, Georgia, Friday, Oct. 1, 2021. The prime minister of Georgia says former President Mikheil Saakashvili has been arrested. The announcement Friday by Prime Minister Irakli Garibashvili came about 18 hours after Saakashvili, who was convicted in absentia and has lived in Ukraine in recent years, posted on Facebook that he had returned to the country. (Georgian Interior Ministry Press Service via AP)

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Єлизавета Ясько, депутатка Верховної Ради

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