Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі звернувся до міжнародної спільноти, заявивши, що перебуває в полоні у грузинської влади. "1 жовтня мене заарештували і помістили у в'язницю. Арешт був обґрунтований двома вироками суду, які ніхто в світі не визнає, а також ордером на арешт за двома незавершеними справами", - написав Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook у суботу, 9 жовтня.

За словами політика, його адвокату повідомили, що найближчими тижнями суду у справі не очікується. "Відповідно до законодавства Грузії, будь-яка особа, затримана на підставі чинної справи, що триває, має бути негайно доставлена до суду. Мене вже дев'ять днів тримають у тюрмі без слухання, і моєму адвокату суддя у справі сьогодні сказав, що найближчими тижнями слухань не очікується", - заявив Саакашвілі.

Експрезидент Грузії переконаний, що існує "очевидна спроба" не допустити його появи на публіці перед запланованим другим туром місцевих виборів, які мають відбутися 30 жовтня. "Майже в кожному великому місті моя партія йде пліч-о-пліч з партією Іванішвілі (Бідзіни Іванішвілі, бізнесмена, засновника партії "Грузинська мрія", - Ред.), - заявив він.

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"Сподіваюся, ви не залишите непоміченою цю справу про ув'язнення без суду", - закликав Саакашвілі міжнародну спільноту.

Чому Саакашвілі затримали у Грузії

Після зміни влади в Грузії проти Саакашвілі було порушено низку кримінальних справ. У 2015 році рішенням експрезидента України Петра Порошенка Саакашвілі спершу отримав українське громадянство, а згодом у 2017 році був його позбавлений. Водночас нинішній президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство у 2019 році. З травня 2020 року він обіймає посаду голови виконавчого комітету реформ Національної ради реформ при президенті України.

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У 2018 році Грузія заочно засудила Саакашвілі до шести років позбавлення волі. Рішенням судів трьох інстанцій його визнано винним у побитті депутата парламенту Валерія Гелашвілі і кримінальних справах, пов'язаних з вбивством банкіра Сандро Гиргвліані. Крім того, проти Саакашвілі порушено ще чотири кримінальні справи, які стосуються розгону мирного мітингу 7 листопада 2007 року в Тбілісі, влаштованого нападу того ж дня на телекомпанію "Імеді", а також у незаконному захопленні майна бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі і розтраті на власні потреби дев'яти мільйонів ларі (приблизно три мільйони доларів у перерахунку).

Грузинська влада неодноразово заявляла, що затримає Саакашвілі, якщо він повернеться на батьківщину. 29 вересня, напередодні місцевих виборів, Саакашвілі таємно прибув до Грузії. Експрезидент є засновником головної опозиційної сили Грузії "Єдиний національний рух". 1 жовтня його затримали у Тбілісі у справі за незаконний перетин кордону. Наразі він перебуває у в'язниці в грузинському місті Руставі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що домагатиметься повернення Саакашвілі, який має українське громадянство. Водночас Грузія запевняє, що не видасть Саакашвілі Києву, допоки він не відбуде шестирічне тюремне покарання на батьківщині. Експрезидент Грузії усі обвинувачення проти себе називає політично мотивованими. Після затримання у Тбілісі Саакашвілі оголосив голодування.