Саакашвілі перевезли до тюремної лікарні у Тбілісі

Міхеіла Саакашвілі перевезли до лікарні у в'язниці в Глдані, навколо якої в 2012 розгорнувся скандал через тортури. Нардепка Єлизавета Ясько переконана, що це - найнебезпечніше місце для життя політика.