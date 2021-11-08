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Єлизавета Ясько - українська політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Єлизавета Ясько".
Єлизавета Ясько взяла участь у виборах до Верховної Ради 2019 року й пройшла до парламенту за списком політичної партії "Слуга народу". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Міхеіл Саакашвілі, перебуваючи під вартою у грузинській в'язниці, схуд на 12 кілограмів, а стан його дедалі погіршується, розповіла в інтерв'ю DW депутатка Верховної Ради Єлизавета Ясько, яка перебуває в стосунках з українсько-грузинським політиком.
Профільний комітет Верховної Ради рекомендує депутатам підтримати постанову про участь української делегації в сесіях ПАРЄ. Про це повідомили в "Слузі народу". Раніше до ВР внесли проєкт відповідної постанови.