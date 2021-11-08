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Єлизавета Ясько

Єлизавета Ясько - українська політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Єлизавета Ясько".

Єлизавета Ясько взяла участь у виборах до Верховної Ради 2019 року й пройшла до парламенту за списком політичної партії "Слуга народу". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Саакашвілі перевезли до тюремної лікарні у Тбілісі

Саакашвілі перевезли до тюремної лікарні у Тбілісі 08.11.2021

Міхеіла Саакашвілі перевезли до лікарні у в'язниці в Глдані, навколо якої в 2012 розгорнувся скандал через тортури. Нардепка Єлизавета Ясько переконана, що це - найнебезпечніше місце для життя політика.

Єлизавета Ясько про Саакашвілі у тюрмі та шанси на звільнення в Грузії (15.10.2021) 15.10.2021

Міхеіл Саакашвілі, перебуваючи під вартою у грузинській в'язниці, схуд на 12 кілограмів, а стан його дедалі погіршується, розповіла в інтерв'ю DW депутатка Верховної Ради Єлизавета Ясько, яка перебуває в стосунках з українсько-грузинським політиком.
Єлизавета Ясько: Повернути Саакашвілі в Україну - питання честі для Києва (відео)

Єлизавета Ясько: Повернути Саакашвілі в Україну - питання честі для Києва (відео) 14.10.2021

Міхеіл Саакашвілі й надалі утримується у в'язниці в Грузії. Днями його відвідала Єлизавета Ясько, депутатка Верховної Ради, яка перебуває з ним у стосунках. Після поїздки вона відповіла на запитання DW.
Чому зняли з посади керівницю української делегації ПАРЄ?

Чому зняли з посади керівницю української делегації ПАРЄ? 15.01.2021

В українській делегації в ПАРЄ відбулася заміна керівництва. Колишня очільниця вважає, що "корумповані колеги" помстилися за принципову політичну позицію. DW спробувала розібратися у ситуації.
Верховна Рада проголосувала за повернення делегації України до ПАРЄ

Верховна Рада проголосувала за повернення делегації України до ПАРЄ 16.01.2020

Верховна Рада України підтримала постанову про повернення української делегації на січневу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи. До цього Україна призупинила свою участь через повернення делегації РФ до ПАРЄ.
Верховній Раді пропонують відновлення участі української делегації у сесіях ПАРЄ

Верховній Раді пропонують відновлення участі української делегації у сесіях ПАРЄ 13.01.2020

Профільний комітет Верховної Ради рекомендує депутатам підтримати постанову про участь української делегації в сесіях ПАРЄ. Про це повідомили в "Слузі народу". Раніше до ВР внесли проєкт відповідної постанови.
Безпартійні при владі: модний тренд чи загроза для України

Безпартійні при владі: модний тренд чи загроза для України 14.11.2019

Народні депутати від "Слуги народу" не поспішають вступати до лав власної політсили. Розбудовою правлячої партії почали займатися лише перед місцевими виборами. Чи перетвориться ситуативний союз у потужне об'єднання?

(Не)участь України у сесії ПАРЄ: Делегації не буде, але депутати поїдуть

(Не)участь України у сесії ПАРЄ: Делегації не буде, але депутати поїдуть 24.09.2019

Нова українська делегація в ПАРЄ не братиме участі у жовтневій сесії асамблеї. Інтереси України на ній відстоюватимуть колишні члени делегації. Експерти вважають це рішення прийнятним, але тимчасовим.
Україна офіційно відмовилась від участі в осінній сесії ПАРЄ

Україна офіційно відмовилась від участі в осінній сесії ПАРЄ 23.09.2019

Делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи не братиме участь в осінній сесії ПАРЄ, яка триватиме з 30 вересня до 4 жовтня 2019 року.