Чому зняли з посади керівницю української делегації ПАРЄ?

На початку тижня під час онлайн засідання члени української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) переобрали керівництво. Замість Єлизавети Ясько (фракція "Слуга народу"), яка очолювала делегацію з вересня 2019 року, на чолі делегації стала Марія Мезенцева - представниця тієї ж політичної сили. За кандидатуру Мезенцевої проголосувало 10 членів делегації від "Слуги народу", два представники "Опозиційної платформи - за життя", один представник від депутатської групи "За майбутнє". Представники від "Європейської солідарності", "Голосу", "Батьківщини" і деякі представники "Слуги народу" за це рішення не голосували.

Одразу після зняття з посади Ясько написала на своїй сторінці у Facebook, що до цього причетні "деякі колеги зі "Слуги народу" разом з ОПЗЖ". Вона також звинуватила тих, хто ініціював переобрання голови делегації в ПАРЄ, у корупції та "відвертому схилянні перед російським порядком денним".

Нова стратегія чи підкилимні інтриги?

Проте у делегації запевняють: жодних інтриг проти Ясько не плели. Як пояснила у своєму дописі на Facebook членкиня делегації від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, зміна керівництва пояснюється потребою зміни стратегії делегації, бо "світ опинився у новій реальності", а для цього "потрібно буде не лише акцентувати на тому, хто ворог, але й дбати про те, що хоче друг". Проте Кравчук не уточнила, кого саме, згідно з новою стратегією, у делегації вважають ворогом, а кого - другом.

На думку члена української делегації від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, у делегації просто відбулася "зміна одного представника партії "Слуга народу" на іншого". "Це вкотре доводить, що всередині цієї політичної сили відбуваються серйозні конфлікти", - констатував політик.

Причини звільнення

Не змогла дати чіткого пояснення причини, через яку було переобрано Ясько і Марія Мезенцева. У коментарі DW вона пояснила, що ідея переобрати голову обговорювалася на нараді депутатів від "Слуги народу" і згодом була представлена іншим членам делегації під час спільної зустрічі. Мезенцева також наголосила, що сама свою кандидатуру на посаду очільниці делегації не номінувала і зауважила, що, змінивши голову делегації, депутати Верховної Ради "перейняли нормальну практику, коли очільника делегації переобирають через рік".

Єлизавета Ясько (у центрі)

Згідно з регламентом ПАРЄ, національна делегація формується на початку кожного року, що формально може бути приводом для переобрання голови. Про це DW розповів колишній очільник української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв, який беззмінно обіймав цю посаду з 2015 по 2019 рік. Деякі делегації, залежно від внутрішніх положень, затверджених в національному парламенті, щороку міняють своїх очільників. "Українська делегація такої традиції не має, положення говорить про можливість переобрання голови на засіданні простою більшістю", - пояснив Ар'єв.

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"Корумповані колеги по фракції"

Сама Ясько у коментарі DW так оцінила ситуацію: "офіційної причини немає, але я вважаю, що ця ситуація показує реальний стан справ в нашій фракції, йдеться про співпрацю різних груп впливу в нашій фракції з ОПЗЖ", - сказала вона і додала, що їй вже не раз надходили "попередження" про те, що вона повинна "інакше голосувати", бо інакше це матиме негативні наслідки. Ситуацію зі зняттям з посади голови делегації вона називає фарсом, у якому "деякі колеги виконали роль інструментів". "Мені було неприємно і з політичної точки зору і з особистої, бо це виглядало, як вже сформоване рішення, яке треба було провести за будь-яку ціну", - каже Ясько.

На запитання, хто саме з політиків чинив на неї тиск, Єлизавета Ясько відповіла, що йдеться "про посадових осіб з провладного керівництва з будівлі Офісу президента". А серед питань, за якими від неї вимагали "правильного голосування", були голосування за кандидатуру одіозного Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки, голосування за представників у конкурсну комісію з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Туди, за словами Ясько, представники ОПЗЖ разом "з моїми корумпованими колегами по фракції" протягнули "своїх" кандидатів. Водночас на уточнююче запитання DW про те, кого і що вона має на увазі Ясько відповідати не стала.

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Делегація не змінюватиме пріоритетів

Ясько висловлює побоювання, що за нового керівництва делегація Верховної Ради у ПАРЄ змінить свою стратегію в асамблеї і вже не скеровуватиме всі свої сили на протистояння на боротьбу з наслідками агресії РФ.

Ці припущення Ясько підсилила інформація, поширена журналісткою одного з українських телеканалів про те, що цивільний чоловік Марії Мезенцевої нібито володіє мережею магазинів у Росії і особисто їздить туди на їхнє відкриття. "Ця інформація не відповідає дійсності", - заперечила Мезенцева у коментарі DW і запропонувала перевірити "російські реєстри, які відкриті". Вона також наголосила, що "їй немає потреби доводити свою проукраїнську позицію", бо вона і так всім відома. "Я хочу запевнити, що протистояння російській агресії залишається "номером один" у нашому порядку денному", - запевнила Мезенцева.

Марія Мезенцева

Окремо делегація збирається працювати в ПАРЄ над деокупацією Криму і перевести питання запуску "Кримської платформи", просуванням якої якого нині займається МЗС, у міжнародний парламентський вимір ПАРЄ.

Професійність нової очільниці не викликає сумнівів у її колег у делегації. "Я знаю Марію Мезенцеву як кваліфіковану спеціалістку. Водночас я вдячний Лізі Ясько за її роботу, сподіваюся, що вона й надалі буде активним членом команди", - сказав Гончаренко.

Не втратити спільний голос

Проте головна загроза скандалу, що виник довкола такої, здавалося б, рутинної справи, як переобрання голови делегації, може полягати у впливі цього конфлікту на злагодженість роботи українських депутатів в ПАРЄ. "І це не міжпартійна боротьба, яка притаманна всім. Це боротьба всередині монобільшості, що є набагато гіршим фактом, адже ставить під сумнів єдність делегації, яка дуже потрібна в нових умовах, після ганебного самоприниження ПАРЄ через повернення делегації РФ", - зауважив Ар'єв.

Під час роботи в міжнародній організації у всіх повинна бути спільна мета - представляти інтереси держави, погоджується Гончаренко. "І там не місце міжпартійним конфліктам, тим більше внутрішньопартійним", - додав він.

Сама Ясько також висловила сподівання, що на таких платформах як ПАРЄ "наш голос буде більш-менш єдиним". "Я не вірю, що люди, які служать Україні, проте мають внутрішні непорозуміння, не зможуть знайти спільну мову", - сказала депутатка.